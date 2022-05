Lyt til artiklen

De fleste af os har nok minder fra barndommens campingferier, hvor minigolfbanen var omdrejningspunkt for store diskussioner i familien.

Siden de gamle og slidte udendørs minigolfbaner har været i brug, har sportsgrenen fået en genoplivning i sammenspil med øl.

I dag er det nemlig muligt at spille minigolf indendørs med en øl i hånden, blandt andet på 'Aarhus Camping' – og nu udvider de med endnu flere huller på en ny lokation i Smilets By.

'Camping' åbner inden længe deres anden minigolfbar i Aarhus på det gamle hovedbibliotek, som i dag er et Hostel ved navn Book1.

Minigolfbanen har indtil videre haft stor succes i det gamle »Italia«-lokale ved Åboulevarden.

»Vi har været glade for modtagelsen i Aarhus, og mens de ni baner ved åen kan noget i en sammenhæng, tror vi på at de 14 baner i større lokaler kommer til at kunne noget andet, blandt andet for større grupper,« udtaler ejeren af 'Camping', Lasse Wiwe.

Når 'Camping' åbner dørene fredag 10. juni på Book1 vil hele spiseområdet, kælderen, receptionen og alle mezzaniner på det gamle bibliotek være lavet om til én stor minigolfbane.

Der vil derudover være en stor bar i midten.

»Så vidt vi har kunnet se, er dette aldrig gjort før, og jeg tror, at folk vil blive overrasket over hvor fed en integration i hotellets i forvejen gode energi, det bliver,« siger 'Camping'-ejeren.

De vil desuden markere åbningen med en stor minigolfturnering, hvor flere kendte Aarhus-personligheder har meldt deres ankomst og vil slå de første slag.

De løfter endnu ikke sløret for, hvem det drejer sig om.

Vinderen får et års forbrug af minigolf og burgere på Book1, så det gælder om at komme forberedt, lyder det fra 'Camping'-teamet.