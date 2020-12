Søndag blev de første danskere coronavaccineret. Efter nytår kan borgere, der tilbydes vaccinen, booke tid.

Efter nytår åbnes et elektronisk bookingsystem for målgrupper, der bliver tilbudt en coronavaccine. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en meddelelse.

Systemet vil kun være åbent for personer, der har fået et besked om tilbud om en vaccination. De vil kunne bestille tid til stikket på vacciner.dk.

- Den er styret centralt og åbner kun for personer, der har et af de cpr-numre, der nu tilbydes vaccination, siger direktør Søren Brostrøm.

Søndag morgen blev de første stik med vaccinen, der er udviklet af Pfizer og BioNTech, givet på fem plejecentre rundt omkring i landet.

Det skete, ti måneder efter at det første tilfælde af covid-19 blev bekræftet i Danmark. Siden er over 150.000 bekræftet smittet i Danmark.

Forsøg med vaccinen har vist, at den har en effekt på 94 procent. Der skal dog gives endnu et stik, før effekten af vaccinen er optimal.

- Når du har fået din første vaccination, reserverer systemet plads til stik nummer to, som skal foretages 21-28 dage efter, lyder det fra Brostrøm.

De fleste vil blive vaccineret på et af de vaccinationscentre, der oprettes.

Nogle få vil blive tilbudt den mere lokalt - for eksempel på deres plejehjem - mens meget sundhedspersonale vil få det på deres arbejdsplads.

EU godkendte mandag vaccinen fra Pfizer/BioNTech, der er udviklet på rekordtid. Normalt tager det ti år at udvikle et lægemiddel.

Hastigheden skyldes blandt andet, at der er investeret store summer i udviklingen, og at forsøgene er blevet vurderet løbende i stedet for til sidst.

Samtidig er det en betinget godkendelse, der er givet. Det kan gives, inden der er langtidsdata for midlet.

Det kræver, at fordelene ved en hurtig vaccine er højere end de risici, der er ved ikke at have helt så mange langtidsdata.

Godkendelsen gives for et år af gangen, og der skal løbende sendes data ind fra selskabet til myndighederne om effekten.

I januar 2021 kan endnu en coronavaccine komme på markedet i EU. Det er vaccinen fra amerikanske Moderna.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vil 6. januar komme med sin vurdering. Herefter skal EU-Kommissionen formelt godkende vaccinen.

Pfizer/BioNTechs vaccine blev godkendt af Kommissionen, samme dag som EMA kom med sin vurdering af den.

/ritzau/