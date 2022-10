Lyt til artiklen

Det var et chokerende syn, der mødte Mie Andersen og hendes mand, da de lørdag besøgte deres nu et-årige afdøde søn på Tårnby Kirkegård.

For stedet føltes pludselig tommere, end det plejede. To sorte lanterner med personlige gaver indeni var nemlig væk fra gravstedet.

»Det løber mig simpelthen koldt ned ad ryggen. Det er den her ubehagelige følelse af, at nogen syntes, det har været okay at gå ind på min søns gravsted og endda træde ind over den lille hæk for at gå rundt derinde og tage det,« fortæller Mie Andersen.

»Det er virkelig grænseoverskridende. Jeg har ikke engang ord for det. Jeg synes bare, det er ulækkert.«

Sådan ser gravstedet ud nu, hvor lanternerne er væk. De stod på de to grå fliser. Foto: Privat Vis mere Sådan ser gravstedet ud nu, hvor lanternerne er væk. De stod på de to grå fliser. Foto: Privat

Hun understreger, at lanternerne i sig selv ikke betyder noget.

»Men det er alt det indeni. Det er noget, vi har sat op i forbindelse med hans 1-års fødselsdag. Jeg ved godt, det er ting, der kan fremskaffes igen, men det er bare ikke det samme.«

I den ene lanterne var et rødt hjerte på en pind med en lille engel med perler. I den anden var et et-tal i guld samt en soldat med flag i perler.

»Det er det eneste, vi kan give ham. Vi kan ikke give ham noget andet, fordi han ligesom ikke måtte være her. Derfor rammer det hårdt. Det var nemlig hans og vores, og jeg synes, det er et overgreb mod ham og os.«

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Det eneste, der betyder noget for hende, er, at de kommer tilbage igen.

For det er ikke første gang, at gravstedet er blevet bestjålet. Senest i foråret blev endnu en ting stjålet, men den kom dog hurtigt tilbage til gravstedet, efter hun lavede et Facebook-opslag.

Hun håber derfor endnu engang, at et fokus på sagen kan give hende lanternerne tilbage.

Mies søn blev født 17. september 2021 og døde blot tre dage senere. Det var coronavirus, der ødelagde hendes moderkage, og derfor blev han født tre måneder for tidligt.

»Det kunne han desværre ikke holde til. Han fik to store hjerneblødninger i hver sin side af hovedet. Det er sindssygt hårdt og hver dag er ren overlevelse. Når der sker sådan noget her, hvor ting bliver taget, så er det bare endnu en mavepuster.«

Hun er forberedt på, at det kan give hende nogle »tæsk at stikke næsen frem.«

»Men det er vigtigt for mig at have mulighed for at råbe op om, at det her ikke er sjovt. Uanset om det er fra min søns gravsted eller en, der har mistet sin mor. Der er bare nogen ting, man ikke skal og må finde sig i. Og det her er en af delene.«