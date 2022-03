Ruslands krig i Ukraine får nu konsekvenser for klimaambitionerne i Odense Kommune.

Det står klart efter, at byens borgmester, Peter Rahbæk Juel, på et pressemøde torsdag annoncerede, at Fjernvarme Fyn nu må udskyde sin planlagte totaludfasning af kul ved udgangen af 2022.

»Det er jeg selvfølgelig ærgerlig over. Men vi havde ikke set, at Putin ville angribe Ukraine, og vi havde ikke set, at gaspriserne ville stige 11 gange,« siger Peter Rahbæk Juel om beslutningen, som han i 2020 annoncerede på et stort anlagt pressemøde med blandt andet klimaminister, Dan Jørgensen (S).

Det har været planen, at Fjernvarme Fyn i en overgangsperiode på tre måneder skulle bruge store mængder af gas for at kompensere for det udfasede kul.

Torsdag stod det dog klart for et enigt Økonomiudvalg i Odense Byråd, at den plan ikke ville være holdbar.

De stigende gaspriser ville nemlig betyde en kæmpe ekstraregning på op mod 500 millioner kroner til de odenseanske fjernvarmekunder og dermed en fed check til den russiske præsident, Vladimir Putin.

»Det har vi intet ønske om at gøre,« siger borgmesteren, der også annocerede, at det nu vil blive undersøgt om fjernvarmen i fremtiden vil kunne blive helt uafhængig af russisk gas.

Udskydelsen kommer bare en måned efter, at en noget håndfast direktør i Fjernvarme Fyn, Jan Strømvig, sagde til B.T., at udfasningen af kul ikke rejste nogen bekymring for forsyningssikkerheden i Odense.

»Det er selvfølgelig kritisk, hvis man begynder at bruge sådan noget som naturgas i et geopolitisk slagsmål,« sagde direktøren til B.T. og uddybede:

»Men for mig er det et tænkt scenario, at man for eksempel skulle slukke for gassen. Vi ville stadig have forsyningssikkerheden, men skulle vi stå i den situation, så vil det presse resten af energimarkedet, og det vil selvfølgelig have nogle omkostninger,« sagde Jan Strømvig.

At Fjernvarme Fyn nu kun en måned senere alligevel må sadle om på grund af geopolitiske forhold, får ikke Odenses borgmester til at genoverveje beslutningen om helt at udfase kul i fjernvarmeproduktionen.

»Der er eksperter i international politik, der er dybt overrasket over, at Putin lavede en invasion af Ukraine. Så det klandrer jeg på ingen måde vores Fjernvarme-direktør for ikke at have forudset. Det havde jeg heller ikke selv set. Og på den måde er der nogle ting ude i verden, som vi ikke selv er herre over,« siger Peter Rahbæk Juel.

Ifølge borgmesteren vil det ekstra indkøb af kul uundgåeligt føre til en større udledning end i den oprindelig plan. Dog oplyser han, at det er pålagt Fjernvarme Fyn at finde måder at kompensere for den ekstra udledning.