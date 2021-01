Får man covid-19 mellem sine to vaccinestik, skal man ikke være bekymret for effekten, fastslår overlæger.

Selv om man har fået sit første stik med en coronavaccine, er det ikke ensbetydende med fuld beskyttelse.

Torsdag i sidste uge kunne TV2 fortælle, at både ansatte og personale på et plejehjem i Aarhus var blevet smittet med coronavirus, efter at de var blevet vaccineret.

Det kunne potentielt skabe en problemstilling.

For ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer må man ikke få et vaccinestik, før en måned efter at man har overstået sygdom med coronavirus.

Men samtidig lyder anbefalingen også, at andet stik med vaccinen skal foretages allersenest seks uger efter første stik.

Så bliver man smittet med coronavirus eksempelvis tre uger efter første stik, kan man ikke nå både en måned med overstået sygdom og at få sit andet stik inden for seks uger.

Jens Lundgren, professor og overlæge i infektionsmedicin på Rigshospitalet, slår klart fast, at det i dette tilfælde vil være nødvendigt at udskyde andet vaccinestik, og det kan der "ikke herske tvivl om".

Han mener, at det kun er "nogle få", der vil være i denne problemstilling.

- I den her helt præcise situation skal man udskyde andet stik, til fire uger efter at man er blevet rask igen for ikke at kompromittere sin egen sikkerhed og sundhed, siger Jens Lundgren.

- Det er fordi, kroppens immunsystem har været på overarbejde for at håndtere selve infektionen. Det skal lige have lov til at komme sig, før man begynder at stimulere med en vaccine. Og det gælder også for andre vacciner.

Han slår også fast, at man ikke skal være bekymret for effekten af vaccinen, hvis man har været syg mellem de to stik, og derfor må udskyde andet stik.

- Har man haft corona, bygger man sit eget immunsystem op. Og coronavirus i sig selv indeholder de dele, som vaccinen også indeholder. Så det, at du får infektionen, vil også være med til at stimulere immunsystemet.

Det samme siger Lars Østergaard, ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital og professor på Aarhus Universitet.

- Nej, man skal ikke være bekymret for vaccinens effekt. For det, at man får infektionen, giver også en immunitet og beskyttelse i sig selv, som sikkert er lige så god, som den vaccinen i øvrigt giver, siger Lars Østergaard.

Ligesom Jens Lundgren fortæller han, at det kan blive nødvendigt at udskyde andet vaccinestik, hvis en person får coronavirus imellem de to stik.

Og der er heller ikke noget mærkeligt i, at nogle får coronavirus efter første vaccination.

- Det skyldes, at der går noget tid, før immunsystemet får lavet antistoffer mod coronaen. I den periode er man stadig modtagelig for sygdommen. Vi ved, at den periode, der går, inden man har en virkning af vaccinen, er cirka 11 til 12 dage, siger Lars Østergaard.

