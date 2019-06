Der vil altid være plads til forbedring, men udskældt Sting-koncert forløb helt efter bogen, mener koncertarrangør.

»Man kan altid finde hår i suppen, hvis man leder efter det.«

Sådan lyder det fra Anders Jørgensen, der er direktør for Musikteatret Holstebro, som fredag stod bag en koncert med den tidligere The Police-forsanger Sting.

I kølvandet på koncerten har både koncertgængere og Gaffas musikanmelder, Troels Frøkjær, rettet kritik mod arrangørerne af den velbesøgte koncert, fordi udsynet til scenen ifølge dem var så dårligt, at man ganske enkelt ikke kunne se hovedpersonen.

Har du et billede af scenen, så send det til B.T. på 1929@bt.dk eller til os på Facebook.

»Pladsen var fuldkommen håbløs til et stort arrangement som dette. Hvem finder på at placere scenen nede i et hul, det gør man i Holstebro. Og var du 1,72, som jeg eller mindre, kunne man højst se Sting og hans orkester fra en fjerdedel af pladsen. Den fjerdedel af pladsen, hvor folk så stod som sild i en tønde, mens store dele af resten af pladsen var næsten mennesketomt. Hvor dumt er det lige,« lyder det blandt andet i Gaffas anmeldelse.

Og selv om Anders Jørgensen medgiver, at der kan være noget om snakken, så mener han alligevel, at »alt kørte perfekt.«

»Det var et skide godt arrangement, og jeg vil overordet set give koncerten en karakter på 9,5. Alle har været fantastisk glade for det, men der var nogle, der synes, at det kunne have været bedre, og sådan er det nok altid. Det må vi evaluere,« siger han og tilføjer:

»Vi havde bygget et podie til publikum bag græshøjen, og det kunne man måske have bygget højere, men i forhold til det antal gæster, der var til koncerten, så var der god plads til alle,« lyder det.

På Musikteatret Holstebros Facebook-side har flere udtrykt undren over, at man ikke gjorde nytte af den opsatte storskærm, når nu udsynet til Sting tilsyneladende var så begrænset.

'Vi manglede kun at kunne se ham på stor skærmen,' skriver en koncertgænger, mens en anden tilføjer:

'Havde Sting valgt at spille på sin bas med kun to strenge, så havde det været en lige så dårlig disposition som fravalget af storskærm, når udsynet er så ringe på koncertområdet. Det er sgu en ommer!'

Men det er der ifølge Anders Jørgensen en ganske fornuftig forklaring på.

»Storskærmen viser vi reklamer på, og man kunne godt have vist dele af koncerten derpå, men den hænger ikke ved scene, og det vil så betyde, at folk skulle kigge væk fra scenen, og det ville være forkert, synes jeg.«

»Vi sidder tilbage med en fornemmelse af, at det hele gik skide godt.«

8000 havde købt billet til koncerten fredag, og ifølge Dagbladet Holstebro-Struer, der i første omgang omtalte historien, så mødte næsten alle 8000 frem.

Sting har spillet flere koncerter i Danmark - blandt andet gæstede han Royal Arena i september 2017, og i 2016 spillede han på Smukfest i Skanderborg.