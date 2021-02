»Jeg blev doven, jeg kunne ikke mærke mig selv, og jeg vidste ikke, hvem jeg var. Jeg blev også mere aggressiv.«

For et årti siden bliver Nina Steenberg en skygge af sig selv.

Hun har hverken mulighed for at gøre fra eller til, føler hun. Placeret i et lille hvidt hus midt ude i ingenting, omringet af marker, i en by, hun aldrig har hørt om før.

Og psykiateren, der er tilknyttet det lille hvide hus – bostedet Ørbækskilde i Fårevejle – fortæller hende, at hun er syg i sit sind. Meget mere, end hun før havde troet.

»Jeg har faktisk kun ADHD, men jeg endte op med omkring 10 piller dagligt, som var medicin mod borderline, og så fik jeg en masse antipsykotisk medicin,« fortæller Nina Steenberg.

I dag er hun 28 år, snart færdiguddannet pædagog og for længst ude af psykiatrien. Noget, hun aldrig havde troet var muligt, efter hun kom i hænderne på Ørbækskildes psykiater Boris Velander.

»Jeg stillede hele tiden spørgsmål ved al den medicin, jeg fik. Jeg ville ikke tage den, så det blev proppet i min mad til sidst,« siger hun og fortæller, at da hun kom væk fra Ørbækskilde og fik en ny psykiater, blev hun som det første trappet ud af al medicinen.

Bostedet Ørbækskilde i Fårevejle, hvor den 29-årige socialpædagog Yamma Ahamdzai blev myrdet 30. december 2020, da han var alene på arbejde. Foto: Trina Nielsen Vis mere Bostedet Ørbækskilde i Fårevejle, hvor den 29-årige socialpædagog Yamma Ahamdzai blev myrdet 30. december 2020, da han var alene på arbejde. Foto: Trina Nielsen

Hun havde ikke borderline, og hun skulle ikke have antipsykotisk medicin.

Psykiateren Boris Velander er stadig tilknyttet bostedet Ørbækskilde, hvor der for snart to måneder siden blev begået et bestialsk drab, da en beboer gik amok med en kniv og dræbte sin pædagog Yamma Ahamadzai.

Siden drabet har B.T. løbende undersøgt forholdene på Ørbækskilde – og med denne 11. artikel i rækken kigger vi på psykiateren, der i hvert fald gennem de seneste 10 år har stået i spidsen for den medicinske behandling på Ørbækskilde.

Og her er Nina Steenbergs historie om overmedicinering ikke unik.

I 2015 ryger Boris Velander på Sundhedsstyrelsens tilsynsliste for blandt andet at have behandlet med antipsykotiske lægemidler i doser, der ligger over det anbefalede, uden der havde været grundlag for det.

De syv problemer, Styrelsen for Patientsikkerhed fandt ​Ved et tilsynsbesøg 13. maj 2016 fandt Styrelsen for Patientsikkerhed følgende problemer på det psykiatriske bosted Ørbækskilde: Instruksen om ordination og håndtering af lægemidler manglede eller opfyldte ikke kravene i Sundhedsstyrelsens vejledning på området

Instruksen vedr. lægetilkald, overflytning af dårlige patienter, alarmering, manglende og/eller et eller flere punkter manglede i henhold til målepunktet og/eller havde væsentlige mangler

Der var lægemidler, som ikke i henhold til målepunktet blev opbevaret patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt og/eller havde overskredet udløbsdato.

Gennemgang af journaler viste, at der i mindst en journal var journaldele, der manglede navn/personnummer, og/eller hvor det ikke fremgik, hvem der havde udarbejdet notatet

Gennemgang af journaler viste, at der var mindst en journal, der ikke var overskuelig, og/eller der forelå journalnotater, der ikke var på dansk, og/eller notater, der ikke var forståelige for andre sundhedspersoner

Gennemgang af journaler viste, at behandling af mindst en patient med antipsykotiske lægemidler ikke var iværksat på en klar og entydig indikation i henhold til målepunktet

Gennemgang af journaler viste, at mindst en patient blev behandlet med monofarmaci i ikke godkendte doser og/eller polyfarmaci og/eller kombinationsbehandling, uden at lægen i henhold til målepunktet havde begrundet det i journalen

Året efter, i 2016, rykker Styrelsen for Patientsikkerhed ud til Ørbækskilde efter at have fået en bekymringshenvendelse.

Her finder styrelsen syv kritiske forhold på stedet.

Blandt andet, at medicin bliver opbevaret uforsvarligt, og at mindst en patient bliver behandlet med antipsykotisk medicin i ikkegodkendte doser, uden at Boris Velander begrunder det i journalerne.

Og i forhold til journalerne er flere decideret uforståelige for almindeligt sundhedspersonale.

Flere af beboerne på Ørbækskilde kan blive vrede og udadreagerende, og enkelte har stofmisbrug. Alligevel var Yamma efterladt alene med dem. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Flere af beboerne på Ørbækskilde kan blive vrede og udadreagerende, og enkelte har stofmisbrug. Alligevel var Yamma efterladt alene med dem. Foto: PRIVATFOTO

Styrelsen beder efter deres besøg Ørbækskilde om at sende en skriftlig redegørelse for, hvordan de har rettet op på kritikpunkterne. Styrelsen møder efterfølgende aldrig fysisk op for selv at tjekke op på forholdene.

I 2019 tikker en ny bekymrende melding ind om Ørbækskilde.

Denne gang er det jobcentret i Odsherred Kommune, der forsøger at råbe op.

De skriver i en mail til Socialtilsyn Øst, at de er blevet kontaktet af en tidligere ansat fra bostedet.

Den ansatte fortæller blandt andet, at beboere på Ørbækskilde bliver overmedicineret, når de bliver for besværlige, og at de ansatte gemmer medicinrester til senere brug.

Ligesom kommunen skriver, at en beboer har oplyst til sin sagsbehandler, at vedkommende ikke ønsker behandling af Boris Velander.

B.T. har talt med den kvindelige beboer, der ikke ville behandles af Boris Velander.

»Jeg synes, det er helt vildt bekymrende, at et bosted vælger at beholde en psykiater, der har den baggrund, han har. Jeg synes, det virker enormt utroværdigt,« siger kvinden, der boede på Ørbækskilde fra 2017 til foråret 2020, og som gerne vil fremstå anonym af hensyn til sin familie. Hendes navn er redaktionen bekendt.

Politi ved bosted i Fårevejle, hvor en 29-årig mand blev dræbt onsdag 30. december 2020. En 19-årig mand fremstilles i grundlovsforhør torsdag klokken 13 sigtet for at have dræbt en 29-årig mand. Det skriver Ritzau, torsdag 31. december 2020. (Foto: Jokum Tord Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jokum Tord Larsen Vis mere Politi ved bosted i Fårevejle, hvor en 29-årig mand blev dræbt onsdag 30. december 2020. En 19-årig mand fremstilles i grundlovsforhør torsdag klokken 13 sigtet for at have dræbt en 29-årig mand. Det skriver Ritzau, torsdag 31. december 2020. (Foto: Jokum Tord Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jokum Tord Larsen

»Jeg sagde det også til lederen, Pernille Trane. Jeg sagde, at jeg godt kunne tænke mig at finde en psykiater selv. Det sagde hun, at jeg bare kunne gøre, men så skulle jeg selv stå for transport – og vi boede altså 2,5 kilometer fra stationen,« siger hun og afslutter:

»Så jeg endte med at beholde ham som psykiater.«

Og det er tilsyneladende ikke kun beboerne på bostedet, som får stillet forkerte diagnoser af Boris Velander.

I en chatkorrespondance, som B.T. har set, skriver en ansat på Ørbækskilde, at Boris Velander diagnosticerede den ansatte med bipolar lidelse. Den ansatte havde i forvejen ADHD, men Boris Velander ordinerede nu også medicin mod bipolar lidelse.

Hvis det var mig, der havde sådan et botilbud, så ville jeg nok finde en anden psykiater Knud Kristensen, formand for SIND

Den ansatte får senere bekræftet af en anden psykiater, at vedkommende kun har ADHD og altså ikke bipolar lidelse.

Sektorformanden i FOAs social- og sundhedssektor, Torben Hollmann, fortæller, at det bekymrer ham, når han hører om Boris Velanders behandling af beboere – og i særlig grad også, når han går ind og behandler ansatte.

»Man skal holde skidt og kanel for sig. Der bliver pludselig en magtbalance, som er enorm svær. For lige pludselig kan den ansatte ikke sige fra over for sin egen læge, hvis lægen laver en fejl med nogle af de beboere, hun skal passe på,« siger Torben Hollmann, der selv har arbejdet tæt med Boris Velander før i tiden.

»Jeg har selv arbejdet i psykiatrien og været ansat i Vordingborg, hvor hans navn er gået igen adskillige gange i forbindelse med uheldige sager,« siger sektorformanden i FOA, der ikke ønsker at udtale sig mere konkret.

Strakspåbuddene fra Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet udstedte efter drabet på Yamma Ahmadzai to strakspåbud til opholdsstedet Ørbækskilde: 1. At virksomheden skal sikre, at alenearbejde med beboere med kendt udadreagerende adfærd på Ørbækskilde planlægges, tilrettelægges og udføres således, at risikoen for vold imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene. Påbuddet skal efterkommes straks 2. At virksomheden skal sikre, at arbejdet på Ørbækskilde planlægges, tilrettelægges og udføres således, at faren for vold og trusler om vold i forbindelse med beboernes adgang til virksomhedens knive og andre genstande, der kan bruges som våben, imødegås. Påbuddet skal efterkommes straks.

Ifølge Torben Hollmann burde Socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed være troppet op på Ørbækskilde, lige efter Socialtilsynet modtog bekymringshenvendelsen fra kommunen i 2019.

»Med den historik bliver man bekymret for, hvad fanden der er foregået. Hvis der har været andet sundhedsfagligt personale til stede, er det blot endnu mere bekymrende, fordi de ikke har sagt fra over for den her behandling.«

Formanden for SIND, Knud Kristensen, udtrykker ligeledes bekymring over psykiateren, og at de forskellige tilsyn ikke har fulgt mere massivt op på kritikken.

»Det lyder bekymrende, og det undrer mig, at man ikke har holdt mere øje med ham oven på så meget forskellig kritik,« siger Knud Kristensen og fortsætter:

»Hvis det var mig, der havde sådan et botilbud, så ville jeg nok finde en anden psykiater.«

I 2013 sender TV 2 programmet 'Operation X: Omsorg med piller og klarsyn', hvor de ligeledes undersøger Boris Velander og hans behandling af patienter – på dette tidspunkt børn og unge på et andet bosted.

Allan Hvolby, der under programmets optagelser er næstformand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, bliver forelagt, hvilken medicinsk behandling tre beboere har fået af Boris Velander.

»Mit overordnede indtryk er, at jeg synes, der er givet rigtig meget medicin. Det ser ud, som om der er skudt sådan lidt i alle retninger,« siger Allan Hvolby i programmet.

Han fortæller ligeledes, hvordan det ser ud, som om Boris Velander har forsøgt at lægge en 'medicinsk spændetrøje' ud over beboerne.

Den mail, B.T. sendte til Boris Velander Kære Boris, Jeg sendte dig en mail for knap en uge siden, om at jeg meget gerne vil snakke med dig og stille dig nogle spørgsmål om dit virke som psykiater på Ørbækskilde. Vi planlægger at publicere en artikel om netop dette den kommende weekend. Jeg vil allerhelst tale med dig, men du får også muligheden her for at svare skriftligt på spørgsmålene, som jeg sender med i denne mail. Det, jeg gerne vil høre dig om, er følgende: Hvor længe har du arbejdet som psykiater på Ørbækskilde? Har der de seneste år været andet sundhedsfagligt personale til stede på bostedet ud over dig? Jobcenteret i Odsherred Kommune skrev i 2019 en bekymringshenvendelse til Socialtilsyn Øst, hvor de blandt andet nævner, at de fra en tidligere ansat på Ørbækskilde har fået at vide, at beboere bliver overmedicineret, når de bliver for besværlige – er det noget, du kan genkende? De skriver ligeledes, at der bliver gemt medicinrester til senere brug. Er det noget, du kan be- eller afkræfte? I 2016 var Styrelsen for Patientsikkerhed på tilsynsbesøg på Ørbækskilde, hvor de fandt syv kritikpunkter. Blandt andet at medicin blev opbevaret uforsvarligt, at mindst en patient blev behandlet med monofarmaci i ikke godkendte doser og/eller polyfarmaci og/eller kombinationsbehandling, uden at lægen i henhold til målepunktet havde begrundet det i journalen, samt uforståelige journaler m.m. Du røg på Sundhedsstyrelsens tilsynsliste i 2015 for blandt andet at have behandlet med antipsykotiske lægemidler i doser, der ligger over det anbefalede, uden der havde været grundlag for det Medicinerer du nogle patienter i for høje doser og hvorfor? Hvis ikke – hvorfor dokumenterer du så ikke grundlaget for dosering? Du skulle for år tilbage have diagnosticeret en ansat på Ørbækskilde med bipolar lidelse og ordineret vedkommende medicin – efterfølgende fandt vedkommende ud af, at det var en fejldiagnose, du havde stillet. Har du ansatte som patienter? Hvordan fungerer det? Torben Hollmann, sektorformand for social- og sundhedssektoren i FOA, mener, at det er farligt at blande tingene sammen – er du enig i det? Nina Steenberg boede på Ørbækskilde for 10 år siden. Da hun kom til bostedet tog hun to piller mod ADHD, men hun endte op med medicin mod borderline, og en masse antipsykotisk medicin – hun fortæller, at hun blev en helt anden og aggressiv af det. Lige så snart hun flyttede fra Ørbækskikde, fik hun at vide af sit nye opholdssted, at hun skulle stoppe al medicin, og at hun slet ikke havde borderline. Kan du huske hende? Hvorfor gav du hende diagnosen borderline? Hvorfor vil du ikke udlevere hendes journal fra dengang? Hun har skrevet både til kommune og direkte til dig uden respons, og hun kan se på sundhed.dk, at du for nylig har været inde på hendes journal. Torben Holmann fra FOA fortæller, at han har arbejdet i psykiatrien i Vordingborg, hvor dit navn gik igen adskillige gange i forbindelse med uheldige sager. Er det noget, du kan genkende? Jeg ser frem til at høre fra dig.

B.T. har forsøgt at få et interview med Boris Velander, hvor vi blandt andet ville have spurgt ind til, hvorvidt og hvorfor han overmedicinerer sine patienter uden at dokumentere begrundelse for det – sådan som det fremgår af både Sundhedstyrelsens tilsynsliste i 2015, Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsbesøg i 2016, kommunens bekymringshenvendelse i 2019 samt beretninger fra Nina Steenberg og den ansatte på Ørbækskilde.

Det har ikke været muligt at få et interview med psykiateren, men han er vendt tilbage via mail, hvor han skriver:

»I sagens natur kan jeg ikke drøfte patienter med dig. Mht. min psykiatriske behandling er det med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledninger samt de Nationale Kliniske Retningslinjer. Derudover forholder jeg mig ikke til løse rygter og udokumenterede påstande.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra lederen på Ørbækskilde, Pernille Trane, der ikke har ønsket at stille op.