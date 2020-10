At gå konkurs er ikke kun en personlig krise for Morten Dinesen. Konkursen har også efterladt et hav af ekstremt sure kunder.

Efter Morten Dinesen i slutningen af september begærede sin virksomhed Geertsen Bilhus A/S konkurs, skælder nu tidligere kunder ham ud på både Facebook, på mail og i lokale medier.

En kvinde har sågar skrevet hans private mailadresse og telefonnummer ud på en Facebook-gruppe i raseri over konkursen, og Morten Dinesen har også fået trusler om en politianmeldelse.

En af de sure bilkunder er Steward Trout. For tre år siden købte han nemlig en Kia med en tilhørende serviceaftale, som han nu ikke kan opretholdes.

Og Steward Trout er mildest talt meget frustreret, for han har betalt 449 kr i serviceabonnement de sidste tre år til Morten Dinesens bilhus. Det skriver sn.dk.

Problemet opstår også, fordi Steward Trout har svært ved atn indgå en nyserviceaftale med andre bilforhandlere, fordi han nu står med en gammel vil.

Han er altså tvunget til at sende bilen på værksted og potentielt få en stor regning. En regning, som han ikke har råd til. Hvorfor han valgte abonnementet til at starte med.

Morten Dinesen bekræfter overfor B.T., at det ikke kan være svært at lave en ny serviceaftale, hvis man ikke køber en bil samtidig, men han er uforstående overfor Steward Trouts personlige kritik, som han kalder unfair:

»Når man tegner en serviceaftale, står der jo i kontrakten, at ved opsigelse, betalingsstandsning eller konkurs, så ophører kontrakten. Han er en voksen mand, der selv har skrevet under på kontrakten. Jeg synes, det er unfair og grænseoverskridende at blive udsat for en sådan kritik.«

Morten Dinesen fortæller til B.T., at Geertsen Bilhus A/S havde cirka 80 serviceaftaler med kunder, der havde købt bil hos ham, men at en sådan serviceaftale er helt normal procedure.

Faktisk er det slet ikke Morten Dinesen, der har formuleret kontrakten til Steward Trout. Det er en standardkontrakt.

»Nogen i bilbranchen har udarbejdet den i sin tid, og den er brugt mange steder. Jeg har ikke lavet nogle krummelure.«

Geertsen Bilhus A/S vil være fyldt 86 år i slutningen af oktober, og det er altså ikke med sin gode vilje, at Morten Dinesen begærede virksomheden konkurs. Det var sidste udvej.

Bilforhandleren havde haft dårlige resultater i flere år. Han havde mistet aftalen med service på postbilerne, og så kom corona som en tyv om natten og satte en stopper for bilsalget.

»Nogle tror, at man skovler penge ind, fordi man sidder i et stort glashus, men det er ikke sandheden. Jeg prøvede at sælge firmaet, men det kunne jeg ikke. Det er ikke med min gode vilje, at jeg går konkurs, og vi har selv investeret tre-fire millioner i forretningen,« siger Morten Dinesen.

Men det er ikke kun økonomisk, det rammer Morten Dinesen og konen. Morten Dinesen har de sidste ti år ofret meget tid og energi på bilhuset. Han kone arbejdede der også, og familien var på mange måder afhængige af forretningen.

»Min kone har faktisk fået en depression, efter vi er gået konkurs. Det er på en måde mit livsværk. Man må også have forståelse for, at der er nogle personlige ting, man skal bearbejde i det her.«