Kåre Mølbak fra Statens Serum Insitut forventer, at vi i Danmark skal regne med at holde social afstand i mindst et år.

Det er et scenarie, som Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup ikke håber, holder stik.

»Det virker som et mareridt, hvis det er på de betingelser, vi kender i dag,« siger Bjarne Hastrup i et interview på TV2 News.

Han uddyber, at det jo reelt vil betyde, at ingen ældre på plejehjem kan få besøg af deres pårørende det næste år.

Bjarne Hastrup er da samtidig opmærksom på den alvorlige risiko, som smitte med corona kan udgøre på et plejehjem.

Derfor ser han det heller ikke som en reel mulighed, at man slækker på restriktionerne, før Statens Serum Insitut kan anbefale det med udgangspunkt i en sundhedfaglig vurdering.

Og lige med de ældre, der er særligt udsatte, virker det ikke utænkeligt, at en lempelse af restriktionerne kan have lange udsigter.

I slutningen af påsken lød det fra EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, at ældre må indstille sig på at leve i isolation resten af året frem til 2021 – og indtil en vaccine mod coronavirus er klar. Altså samme udsigt, som Kåre Mølbak nu lufter.

Og på et pressemøde onsdag understregede Mette Frederiksen da også, at der fortsat vil være brug for restriktioner, fordi ældre er særligt udsatte i forhold til coronavirus.

Hun lovede dog, at regeringen vil se på, om der er mulighed for at lempe restriktionerne.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har da også lørdag til Altinget udtrykt bekymring for, hvad længerevarende isolation kan betyde for ældres helbred.

»Det er vigtigt, at vi på den bedst mulige måde afvejer de ældres og pårørendes behov for samvær over for behovet for at beskytte mennesker, der bor på plejehjem, mod at blive smittet med covid-19. Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med relevante parter – herunder Ældre Sagen, FOA og KL – vurdere, hvordan og hvornår vi sikkert kan begynde at åbne gradvist for besøg på plejehjem med videre,« skrev han i en mail til Altinget lørdag.