13 millioner kroner på 19 år.

Det er hvad politikeren Morten Løkkegaard kan tjene på sin villalejlighed, som han netop har sat til salg.

I de seneste 21 år har Morten Løkkegaard haft hjemme i en herskabelig villalejlighed fra 1903 i Charlottenlund.

Men nu skal der formentlig ske noget nyt i den tidligere tv-vært og nuværende politiker i Europa-Parlamentets liv. Det skriver Boliga.

Hjemmet er sat til salg til svimlende 16 millioner kroner. Det er 13 millioner mere, end det beløb som Morten Løkkegaard og hustruen Connie Dahl Løkkegaard købte villaen for tilbage i 2001.

For de 16 milloner får man 342 kvadratmeter bolig fordelt på otte værelser, som ifølge salgsmaterialet fra mæglerforretningen K & CO Bolig har herskabelige detaljer, moderne komfort og smukt lysindfald. Og desuden en privat have og en sydvendt balkon.

Ifølge Boliga er familien Løkkegaards lejlighed udbudt til salg et stykke under det høje prisgennemsnit i Charlottenlund lige nu, som i gennemsnit koster næsten 50.800 kroner.

Prisen kan nemlig omregnes til en kvadratmeterpris på lige under 46.800 kroner.

Du kan se fotos af villalejligheden her.