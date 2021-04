Det kan meget vel være, at din elregning bliver større i fremtiden, end den hidtil har været.

Flere politiske partier er nemlig ved at se på, om elselskaberne skal have lov til at opkræve højere beløb fra deres kunder.

Det skriver Børsen.

Årsagen til, at elselskaberne gerne vil kunne opkræve mere af almindelige forbrugere og virksomheder, er, at man gerne vil kunne investere i nye kabler.

Til Børsen forklarer Venstres energiordfører, Carsten Kissmeyer, at man er ved at se på muligheden:

»Det er vi i gang med at kigge på. Vi skal have mere strøm igennem kablerne, og det betyder, at de skal udbygges. Det centrale for os er at sikre, at tariffen pr. kilowatt-time ikke eksploderer,« fortæller han.

Det er blandt andet på grund af Danmarks mål om at nedbringe CO2-udledningen, at der er behov for at se på det, skriver Børsen.

Til mediet forklarer SFs energiordfører, Signe Munk, at der er brug for, at elnetselskaberne kan investere, da de skal forberede sig på, at strømforbruget bliver større i fremtiden. Forhandlingerne begynder til maj.