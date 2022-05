Lyt til artiklen

Det er decideret livsfarligt.

Sådan lyder det i et opslag fra Sikkerhedsstyrelsen angående færdsel omkring køreledninger.

En 13-årig blev lørdag alvorlig kvæstet, efter at han fik stød fra en køreledning.

»Desværre ser vi med jævne mellemrum disse ulykker, fordi folk kravler op på toge eller på anden vis ignorerer advarslerne – og konsekvenserne kan være voldsomme.«

»Der er nemlig 25.000 volt i køreledningerne, men ikke nok med det: Strøm af den styrke kan springe i en lysbue. Det betyder, at man kan få stød bare ved at være for tæt på ledningerne, også selvom man ikke rører ved dem.«

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen så kan konsekvenserne af elulykker – hvis man ikke dør af dem – være alvorlige og give varige mén.

Det kan blandt andet give hjertestop og rytmeforstyrrelser i hjertet.

Derudover kan man også opleve bevidstløshed, omtågethed, tale- og hørebesvær samt dårlig hukommelse og nedsat koncentration eller forbrændinger af hud og muskler.

»Derfor: Ignorer aldrig afskærmninger og advarsler nær tog og togbaner. Advarslerne er der af en grund, og du kan dø af det, hvis du trodser dem.«