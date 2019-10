Ny rapport viser, at socialt udsatte grønlændere i Danmark plages af vold, alkoholmisbrug og hjemløshed.

Knap hver tredje socialt udsatte grønlænder i Danmark har været udsat for vold.

Det viser en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet for Rådet for Socialt Udsatte.

Mens 31 procent af de socialt udsatte grønlændere har været udsat for vold som spark, slag og rusk, gælder det 16 procent for de øvrige socialt udsatte.

- Det er meget alvorligt, at de socialt udsatte grønlændere i så høj grad udsættes for vold, siger rådets formand, Jann Sjursen, i en pressemeddelelse.

Det er første gang, at der laves en separat analyse af socialt udsatte grønlændere i Danmark.

Det skønnes, at der er omkring 1000-1500 socialt udsatte grønlændere herhjemme. De fleste bor i landets største byer.

Socialt udsatte karakteriseres blandt andet ved, at de ikke har noget arbejde, at de er hjemløse og har psykiske lidelser.

Undersøgelsen viser, at 40 procent af de socialt udsatte grønlændere har et alkoholmisbrug.

For de øvrige udsatte er tallet 13 procent.

Halvdelen af de socialt udsatte grønlændere er hjemløse, mens det samme gælder for 24 procent af de andre udsatte.

- Det er relativt velkendt, at grønlændere udgør en uforholdsmæssigt stor andel af socialt udsatte borgere i Danmark.

- Med denne undersøgelse får vi for første gang dokumentation for, hvordan deres generelle sundhedstilstand og trivsel er, og hvilke problemer de konkret slås med sammenlignet med øvrige socialt udsatte, siger Jann Sjursen.

Rapportens konklusioner præsenteres på en konference onsdag, og her skal forskellige organisationer drøfte, hvordan hjælpen kan blive bedre.

- Generelt viser undersøgelsen, at det er en gruppe, der på mange områder adskiller sig fra andre socialt udsatte.

- Derfor er der måske grund til at overveje, om de har brug for nogle andre tilbud og tilgange end andre socialt udsatte borgere, siger Jann Sjursen.

