Rigtig mange familier søger hvert år julehjælp for at kunne få and og flæskesteg på bordet og gaver under træet. Flere organisationer oplever i år et højere antal ansøgere end normalt. Blandt andet Dansk Folkehjælp og Blå Kors.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at færre familier får julehjælp. Regeringen har nemlig valgt at uddele ekstra penge ud til de sociale organisationer, der uddeler julehjælp.

Hele 2,5 millioner kroner. Det betyder altså, at julehjælpspuljen i år er en halv gang højere end normalt, hvor den ligger på 5 millioner kroner. Det oplyser Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

»Julen er i år særligt svær for mange. For sårbare og udsatte familier er julehyggen under særligt hårdt pres som følge af COVID-19 og de mange hjemsendelser. Nogle familier er måske ekstra hårdt ramt på økonomien. Og når hele familien er samlet uden det pusterum, som skole, job og fritidsaktiviteter normalt giver, kommer konflikterne hurtigt op til overfladen,« udtaler socialminister Astrid Krag i pressemeddelelsen.

»Det er mit håb, at de ekstra penge kan forsøde tilværelsen en smule for disse familier, så udsatte børn og unge også mærker, at det er jul.«

Aftalen er indgået mellem et bredt flertal i Folketinget. Både Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet er med i aftalen.

En aftale, man må sige, der er brug for. I år har Blå Kors modtaget 7.402 julehjælpsansøgninger. Det er det højeste antal ansøgninger, de sidste fem år, hvor antallet af ansøgere kun er gået markant op.

I 2015 var der 1.200 ansøgere ved Blå Kors, i 2017 var der 6.277 og i 2019 var der 7.173.

Det er blandet andet sociale organisationer som Blå Kors, der modtager den ekstraordinære julehjælp, som de så kan dele ud af.

Andre organisationer er for eksempel: Mødrehjælpen, Forælder Fonden, Kirkens Korshær, Foreningen mod Skadevirkninger af prostitution, Røde Kors og mange flere.

Men det er ikke kun regeringen, der er ekstra rundhåndet i år. Mary Fonden har i år valgt at give en særlig donation til Dansk Folkehjælp, der hvert år uddeler julehjælp til enlige forsørgere.

En organisation, der ligesom Blå Kors har oplevet flere ansøgere end normalt. de har i år fået 15.066 ansøgere, i 2019 var det 14.690.

Den særlige donation er blevet uddelt på grund af coronakrisen, og bare donationen fra Mar Fonden betyder, at Dansk Folkehjælp vil kunne hjælpe yderligere 230 familier.