Iøjefaldende gule skilte med ordene 'NEDSAT', 'TILBUD' eller 'SLÅ TIL NU' er ikke til at overse, hvis man går en tur ned ad diverse butiksgader i landet.

De danske forbrugere er nemlig blevet rigtig glade for at spare penge, men tilbudskærligheden er noget, som kan mærkes på butikkerne, der kæmper en hård kamp for at følge med.

»Det er en generel tendens. Vi har to store udsalgsperioder i løbet af året, og så har vi de resterende uger, hvor vi også har tilbud. Forbrugerne holder øje med netop de produkter, de vil købe, og så slår de til, når de er på tilbud,« siger detailekspert Bruno Christensen til B.T.

»Og det er selvfølgelig en udfordring for butikkerne, som bliver nødt til at konkurrere med hinanden om de laveste priser, indtil de når et punkt, hvor fortjenesten ikke længere dækker udgifterne,« fortsætter han.

Nogle af de butiksejere, som har mærket danskernes udsalgsfeber på egen krop, er Morten Broløs og hans ekskone, Mette Damgaard.

De ejer interiørkæden 'Decorate Shop' og har for nyligt taget beslutningen om at lukke deres butik i Randers. Blandt andet fordi, kunderne - ifølge dem - kun vil købe udsalgsvarer.

»De unge mennesker finder frem til den bedste pris lynhurtigt, og de skyr ingen midler for at spare penge,« siger han og fortsætter:

»De sætter nok ikke lige så stor pris på god betjening og langvarig service som den forrige generation. Og det er da også forståeligt. Jeg kan ikke klandre nogen for at ville spare penge.«

Ifølge detailekspert Bruno Christensen er der én bestemt ting, der skal til, hvis forretninger skal overleve danskernes kærlighed til tilbud:

»Man er nødt til at gå andre veje, så man tilbyder kunder varer, der ikke er prissammenlignelige,« siger han og uddyber:

»Prisen er kun noget værd, hvis man kan sammenligne den med et tilsvarende produkt. Du er nødt til at gøre op med dig selv, om de produkter, du har, er de samme som i butikken ved siden af, for hvis det er det, vil kunden altid købe den billigste af de to.«

Heller ikke Sille Krukow, ekspert i forbrugeradfærd, er overrasket over Decorate Shops oplevelse af, at kunderne kun vil have tilbudsvarer.

»Hvis man spørger forbrugerne, vil de højst sandsynligt sige, at de ikke bliver draget af de gule tilbudsskilte, men visual triggers virker altså,« siger hun og fortsætter:

»Og her er vi oppe imod den udfordring, at den menneskelige adfærd er styret af det såkaldte 'System 1', der betyder, at vi reagerer intuitivt.«

Ifølge Sille Krakow tyder nogle undersøgelser på, at der er visse steder, hvor butikker er hårdere ramt af forbrugernes trang til tilbud end andre.

»Der er geografisk forskel på, hvordan forbrugere reagerer på de her 'triggers',« siger hun og fortsætter:

»For eksempel vil folk i udkantsdanmark i højere grad reagere på de gule udsalgs-stickers, hvorimod forbrugere i urbane områder måske snarere vil reagere på f.eks. øko-mærket.«

For Morten Broløs har det været den rigtige beslutning at lukke butikken i Randers, der har sidste åbningsdag til jul.

»Det er da sjovere at åbne butikker end at skulle lukke, men det bliver spændende at spidse blyanten og finde ud af, hvordan vi kommer gennem den her tilbudstendens og få det bedste ud af det,« siger han og fortsætter:

»For bunden er bestemt ikke nået, og vores butikker i Kolding, Horsens Vejle og Aarhus lever i bedste velgående.«