De har råbt af deres lungers fulde kraft. De har grædt. De har været på den anden ende.

Men nu er der helt andre følelser på spil.

Langelænderne, der tirsdag tog turen til København for at demonstrere foran Christiansborg, har nemlig ikke kæmpet forgæves.

Det omdiskuterede udrejsecenter, som regeringen ville placere på Langeland, skal nemlig slet ikke tynge de lokale på den lange ø.

Og det fik folk til at bryde ud i jubel på hjemturen. B.T.s udsendte er med på turen, og fangede øjeblikket, hvor det gik op for de hundredvis af langelændere, at udrejsecenteret alligevel ikke skal placeres på deres ø.

Det skete midt under et ophold ved Sorø på midtsjælland. Her var kortegen kørt ind på en rasteplads, hvor nogle skulle på toilettet, andre skulle købe en kop kaffe, og de sidste bare ville strække benene.

Her var der så en, der tjekkede sin telefon, og vedkommende kunne med stor fornøjelse overbringe den glædelige nyhed til de øvrige. Straks efter brød en fælles jubel ud blandt øboerne, der altså kunne konstatere, at den lange tur ikke havde været forgæves.

Nu er stemningen munter og folk er glade, oplyser B.T.s udsendte. Det bliver altså en god tur hjem.

Øboerne tog turen fra Langeland i seks busser for at demonstrere foran Christiansborg. Her var der kampråb og slagsange i lange baner, mens også en række politikere sluttede sig til mængden, inden de skulle ind til et møde med Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye om udrejsecenteret.

Et flertal fik dog her til aften Tesfaye på andre tanker, og derfor er planerne nu droppet.