Ledelsen på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland har haft for meget at gabe over.

Derfor opruster Kriminalforsorgen, der driver centeret for Udlændingestyrelsen, nu på ledelsesfronten og har netop slået en stilling som institutionschef for Kærshovedgård op.

»Opgaven på Kærshovedgård er af en sådan størrelse, at vi har vurderet, at centeret har brug for sin egen institutionschef,« siger Una Jensen, områdedirektør i Kriminalforsorgen i Midt- og Nordjylland.

Indtil nu har Udrejsecenter Kærshovedgård delt institutionschef med Nr. Snede Fængsel.

»Den stilling deler vi nu i to, så Udrejsecenter Kærshovedgård og Nr. Snede Fængsel får hver sin institutionschef. Opgaven med at drive henholdsvis et fængsel og Udrejsecenter Kærshovedgård er så forskellig, at der er brug for, at man kan koncentrere sig om den opgave, der er på Kærshovedgård,« siger Una Jensen.

De seneste 10 dage har B.T. dokumenteret, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs beslutning om at tage det tidligere statsfængsel Kærshovedgård i brug som udrejsecenter for afviste asylansøgere, udvisningsdømte og udlændinge på tålt ophold har mærkbare konsekvenser for lokalsamfundet.

Politiet har således rejst 85 sigtelser mod de i dag 230 beboere på centeret, siden det blev oprettet i foråret 2016 og frem til september i år, blandt andet for vold, hærværk og stribevis af butikstyverier.

I samme periode har Kriminalforsorgen indberettet hele 257 kriminelle forhold og alvorlige hændelser på centeret til Udlændingestyrelsen, blandt andet dødstrusler og vold mod personalet på centeret.

Una Jensen siger:

»Vi er blevet klogere på opgaven på Kærshovedgård, som tiden er gået, og vi må bare konstatere, at opgaven med at drive to matrikler (en institutionschef for Udrejsecenter Kærshovedgård og Nr. Snede Fængsel, red.) er for stor.«

Hun tilføjer:

»Derfor sadler vi om, så vi nu får nogle flere ledelseskræfter på. Det skal drives på en måde, så vi kan stå inde for den opgave, vi løser.«