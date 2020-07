Beboere på Kærshovedgård er underlagt kontrolkrav, men der har været it-fejl i system til registrering.

Udlændingestyrelsen undersøger en it-fejl på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det skriver Jyllands-Posten.

Det er i kontrollen af, om centrets beboere overholder reglerne, at fejlen er konstateret den 9. og 10. juni.

Beboerne på centeret er underlagt en stribe kontrolkrav, som blandt andet kontrolleres via it-systemer. For eksempel registrerer et nøglesystem, når beboerne går ud og ind.

Overtrædelser af kravene kan medføre fængselsstraf. Derfor er politiets muligheder over for beboere, som bryder reglerne, sat på standby, mens fejlen undersøges.

Derudover er to varetægtsfængslede udlændinge blevet løsladt, efter at fængslingsgrundlaget for syv er blevet gennemgået.

På Kærshovedgård bor voksne udlændinge uden ret til ophold i Danmark, der ikke vil medvirke til at rejse ud af landet. Det kan for eksempel være afviste asylansøgere.

/ritzau/