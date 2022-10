Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I Danmark lyder udredningsretten på 30 dage.

Alligevel måtte 3781 børn og unge vente mere end de 30 dage på at blive udredt i psykiatrien i årets første seks måneder. Det skriver TV 2 på baggrund af tal fra Lægeforeningen.

Tallet, som svarer til seks ud af ti børn og unge, udgør mere end en fordobling siden det første halvår af 2021, hvor 1443 måtte vente mere end de 30 dage på en udredning.

Ifølge Nina Tejs Jørring, der er overlæge i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden og forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, kan den ekstra ventetid i værste tilfælde få alvorlige konsekvenser.

»Det kan være, de begynder at få selvmordstanker eller selvskade, og på et tidspunkt kan det være, de forsøger at slå sig selv ihjel. Det er jo nogle tilstande, der kan blive livsfarlige,« fortæller hun til mediet.

Nina Tejs Jørring forklarer til TV 2, at de fleste børn og unge starter med »let mistrivsel«.

Det er nemlig sådan at mange af de børn og unge, der skal udredes, ofte har haft symptomer i noget tid, før de kommer i et forløb – og det er her, de så atter skal vente.

Hun forklarer, at hvis bare, man tog fat om børnene »mens de har ondt i maven«, kunne man formentligt nemmere hjælpe dem og gøre noget ved eventuelle psykiske lidelser, mens der er større risiko for et årelangt forløb, hvis børnene allerede er der, hvor de eksempelvis begår selvskade, før de modtager hjælp.