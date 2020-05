Lige nu er næsten al rejseaktivitet lukket ned verden over, men om tre år kommer 'verdens øjne til at hvile på København'.

Af en helt særlig grund.

Den danske hovedstad er af Unesco blevet udvalgt som Verdens Arkitekturhovedstad i 2023 - som den blot anden by nogensinde.

Som en del af pakken kommer København til at huse den internationale arkitektforening UIA’s verdenskongres med op mod 15.000 deltagere.

Det oplyser Københavns Kommunes Økonomiforvaltning i en pressemeddelelse.

Både politikerne og Wonderful Copenhagen jubler over udnævnelsen.

»Nu kommer verdens øjne til at hvile på København som arkitekturby, og jeg glæder mig til at vise alt det gode, som København står for,« siger Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen (EL).

Hun ser frem til at vise omverdenen, hvor langt fremme København er med bæredygtig byplanlægning og ambitionen om at blive CO2-neutral i 2025.

Overborgmester Frank Jensen (S) glæder sig til at vise København frem for verden.

»Byen har sjæl og fremsyn, og det skal vi bevare. Udnævnelsen er en anerkendelse af vores fantastiske arkitekturarv – og det er en løftestang til at udvikle byen og branchen i en endnu grønnere retning.«

»Jeg glæder mig til et år, hvor vi sammen med københavnerne og mange tusinde gæster fra hele verden sætter kulturarv, bæredygtigt byggeri og den blandede by på dagsordenen – og viser verden, hvorfor København fortsat er en af verdens bedste byer at bo i,« siger han i pressemeddelelsen.

Hos hovedstadsregionens turismeorganisation Wonderful Copenhagen ser man frem til at byde de mange gæster velkommen - og at få bookede hoteller.

»Vi glæder os rigtig meget til, at Danmarks hovedstad bliver World Capital of Architecture (Verdens Arkitekturhovedstad, red.) i 2023. Vi ser frem til at bruge det aktivt til at eksponere byen internationalt og ikke mindst til at byde de forventede op mod 15.000 deltagere ved UIA’s verdenskongres velkommen til København, siger adminstrerende direktør Mikkel Aarø-Hansen.

København er den blot anden by, der af Unesco får titlen som Verdens Arkitekturhovedstad.

Rio de Janeiro i Brasilien kan smykke sig af titlen i 2020 - om end det næppe får den store opmærksomhed på grund af coronaepidemien.

Københavns Kommunes Økonomiudvalg har afsat 6,5 millioner kroner til arkitekturåret.