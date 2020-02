74,3 procent af befolkningen er medlem af folkekirken. 9485 personer meldte sig aktivt ud i 2019.

Den danske folkekirke har haft en nogle svære år med mange udmeldelser.

Men det er begyndt at gå mere i den rigtige retning for folkekirken.

I 2019 blev der således registreret det laveste antal udmeldelser i 12 år. Det skriver Kristeligt Dagblad.

9485 personer meldte sig aktivt ud af folkekirken i 2019, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Og det er det laveste antal siden 2007.

Til sammenligning havde folkekirken især et par hårde år i 2012 og 2016.

I 2012 satte indførelsen af et vielsesritual for homoseksuelle i gang i den offentlige debat, hvilket ifølge Kristeligt Dagblad var med til at få 21.000 borgere til at melde sig ud.

I 2016 gjorde en kampagne fra Ateistisk Selskab det lettere at melde sig ud. Det resulterede i, at 24.700 personer gjorde brug af den mulighed.

Antallet af udmeldelser toppede i 2016 efter kampagnen fra Ateistisk Selskab. De følgende år er tallet faldet hvert år.

Tallet er nu nede på det niveau, man kan forvente, mener lektor i teologi Lars Sandbeck fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

- De fleste danskere ser folkekirken som enten en positiv eller harmløs institution. Og de er i virkeligheden for ligeglade med religion til, at der for alvor kan mobiliseres modstand mod folkekirken.

- Derfor ser vi formentlig ikke nogen stigning i udmeldelser, før der igen kommer en stor offentlig debat om præster, der ikke tror på Gud eller det evige liv, siger han til Kristeligt Dagblad.

Per 1. januar 2020 var 4.327.018 danskere medlem af folkekirken, skriver Kristeligt Dagblad. Det svarer til 74,3 procent af befolkningen. Ifølge avisen falder folkekirkens medlemsprocent en smule år for år.

Københavns Stift har den laveste medlemsprocent, som er 56,4 procent.

/ritzau/