Den private forening Hadsund Dyrehave har netop udlovet en dusør på 10.000 kroner til den person, der kan bidrage med oplysninger, som kan føre til opklaringen af drab på flere dyr den seneste uge.

Senest blev en hjort skudt og slæbt væk natten til søndag.

Det skriver TV 2 Nord.

Hadsund Dyrehave har gennem flere årtier været et sted, hvor hjorte samler sig, og hvor besøgene frit kan gå rundt blandt dyrene.

Men nu er idyllen altså brudt.

Mindst tre dyr er forsvundet i løbet af natten den seneste uge.

Mistanken er, at de alle er blevet skudt og slæbt hen til en bil på en tilstødende parkeringsplads.

En række drab på dyrene, som Bent Rytter, formand for Hadsund Dyrehave, kalder ’en katastrofe’.

»Jeg kan være bange for, at der er tale om sådan nogle trofæ-jægere,« siger Bent Rytter til TV 2 Nord:

»Nogle, der synes, de vil prale af gevirerne. Men så kan man jo håbe, at de er så enfoldige, at de praler så meget med det, at det kommer frem.«

Hadsund Dyrehave håber på snart at få sat en stopper for nedskydningen af dyrene.

Ud over at udlove en dusør har Hadsund Dyrehave meldt sagen til Nordjyllands Politi.