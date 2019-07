Et af landets største sommerhusudlejningsfirmaer mener, at der er for få sommerhuse i Danmark. Det kan i værste fald koste Danmark milliarder af kroner.

Kalenderåret siger sommer, og det er lig med højsæson for en ferie i sommerhus for rigtig mange mennesker. Men for udenlandske feriegæster, der ønsker at leje et sommerhus i Danmark, er udsigterne lange.

For ifølge Campaya, der er en af Danmarks største formidlere af feriehuse, er der nemlig alt for få udlejningssommerhuse i Danmark, skriver Finans.

Campaya står for både at udleje private og udlejningssommerhuse, og ud af de 27.000 firmaet kan udleje i næste uge, altså uge 30, er der kun 27 ledige.

Sommerhusudlejningen i Danmark er generelt størst i Jylland og på Bornholm. Foto: Morten Dueholm Vis mere Sommerhusudlejningen i Danmark er generelt størst i Jylland og på Bornholm. Foto: Morten Dueholm

Selvom det oftest er sådan i sommermånederne, er langt de fleste sommerhuse i år blevet booket tidligere på året. Derfor mener Campaya, at der er behov for flere sommerhuse grundet den tidlige efterspørgsel.

»Hvis det ikke sker, går Danmark ikke bare glip af millioner i turismeindtægter, men milliarder,« siger Jesper Kamp Kruse, der er kommunikationschef hos Campaya.

Ifølge Jesper Kamp Kruse er det ikke kun hos Campaya, at efterspørgslen er stor.

»Mit bud vil være, at der lige nu kan lejes 5000-10.000+ flere sommerhuse ud i højsæsonen. Efterspørgslen er enorm, og vi og vores kollegaer i udlejningsbranchen siger hver dag nej til mange, der gerne vil leje,« siger Jesper Kamp Kruse.

I 2018 var 62% af sommerhusene i Tønder kommune lejet ud, hvilket giver kommunen en førsteplads over fleste udlejet sommerhuse i en kommune i 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere I 2018 var 62% af sommerhusene i Tønder kommune lejet ud, hvilket giver kommunen en førsteplads over fleste udlejet sommerhuse i en kommune i 2018. Foto: Henning Bagger

Men hvordan skal kurven så vendes? Det har Jesper Kamp Kruse og Campaya også et bud på. Han påpeger over for Finans, at lokale sommerhusejere skal mindes om de økonomiske goder ved at leje sit sommerhus, så flere vælger at udleje.

Særligt når det kommer til indtjening i butikker, restauranter og attraktioner, kan de lokale områder få en økonomisk gevinst ved sommerhusudlejning, mener Jesper Kamp Kruse.

Ifølge Danmarks Statistik er der ca. 200.000 sommerhuse i Danmark. Herhjemme er juli den mest populære måned at udleje sit sommerhus ud.

I 2018 nåede Danmark op på knap 96.000 sommerhusudlejninger i juli måned.