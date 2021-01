»De varme lande er noget lort,« sang Shubidua i deres berømte og senere så berygtede Danmarkssang fra 70erne.

Og selvom shubbernes ironiske kærlighedserklæring til fædrelandet er blevet sløjfet fra højskolesangbogen, så elsker danskerne altså stadig sydens sol og varme.

Alligevel tyder meget på, at de fleste af os kommer til at tilbringe sommerferien 2021 på »Costa Kalundborg«, »Harboøre Strand« eller et andet eksotisk rejsemål indenrigs.

En ny undersøgelse fra YouGov og Danske Bank viser nemlig ifølge dr.dk, at omkring tre ud af fem danskere forventer at holde sommerferie hjemme i år.

Kun en femtedel regner med at kunne rejse udenlands til sommer, viser rundspørgen fra Danske Bank.

Det skyldes – naturligvis – coronavirussen og de deraf følgende rejserestriktioner.

»Der er langt flere, der vælger at holde sommerferie herhjemme også i 2021, end der ellers ville være. Folk tør simpelthen ikke satse på, at verden er åben, så derfor er de allerede gået i gang med at planlægge at blive herhjemme,« siger Louise Aggerstrøm, der er privatøkonom i Danske Bank, til DR.

Den tendens kan sommerhusudlejerne mærke allerede nu.

Landets største sommerhusudlejer, Sol & Strand, oplyser til DR, at antallet for danske bookinger for uge 27 til 33 er langt over fordoblet i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Selvom udlejerne glæder sig over flere danske gæster, skaber det også bekymring, at de udenlandske gæster bliver væk.

Også salget af sommerhuse er steget under coronapandemien, skriver dr.dk.