Coronakrisen sætter sine spor på de virksomheder, der lever af at udleje telte, service og toiletter til festivaler og fester.

Indtil videre har regeringen forlænget forbuddet mod forsamlinger over ti personer indtil 10. maj. Desuden meddelte statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag, at store forsamlinger forbydes til og med august - dog uden at definere betydningen af "store forsamlinger".

Et af de steder, hvor coronakrisen for alvor kradser, er hos Festudlejning.com i Varde. Her udlejer man blandt andet toiletter og hegn til festivaler.

»Med statsministerens udmelding i mandags har jeg mistet 90 procent af min omsætning, fordi alt er aflyst,« siger Torben Nielsen, indehaver hos Festudlejning.com i Varde.

Derfor har han da også tænkt sig at søge kompensation for de tabte udgifter.

»Den er barsk, for nu går der jo otte måneder, hvor vi ikke kommer til at tjene noget,« siger Torben Nielsen til TV SYD.

Hos Hornborg Teltudlejning ved Horsens er festivaler normalt også en vigtig del af indtjeningen.

»Vi har ingen indtægter overhovedet. Udlejning til festivaler udgør omkring halvdelen af vores indtjening, og de er jo alle aflyst. Vores branche skal jo tjene pengene i sommersæsonen, så vi er rigtig hårdt ramt lige nu,« siger indehaver af Hornborg Teltudlejning, Bjarne Jensen.

Med forlængelsen af forsamlingsforbuddet indtil 31. august håber han derfor, at noget af hullet i økonomien kan blive dækket i september.

»Vi har september til at tjene det, vi skulle have tjent hele året, og det kommer til at knibe. Vi har pillet nummerpladerne af vores biler, for det er alt for dyrt at have dem holdende,« siger Bjarne Jensen til TV SYD.

Østjysk Service- og Teltudlejning i Vejle har ikke haft nogen indtægter den sidste måned og har indtil videre fået aflysninger for knap en halv million kroner.

»Ligesom alle andre, der lever af forsamlinger, er vi pressede. Vi leverer til festivaler og konfirmationer, men de bliver aflyst, så vi har ikke så meget at foretage os lige nu,« siger indehaver af Østjysk Service- og Teltudlejning, Kent Thomsen.

Hos Aamand Teltudlejning i Rødekro og Vojens har man sendt ni medarbejdere hjem, og de arrangementer, der ikke allerede er aflyst, er der stor usikkerhed om.

»Problemet for vores branche er, at vi skal tjene alt ind i løbet af de seks sommermåneder, og det kommer ikke til at ske i år,« siger Carsten Aamand.