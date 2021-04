Knap 16.000 udlændinge har ikke tilbagebetalt deres SU-gæld og skylder Danmark omkring 1 milliard kroner.

Tusindvis af udlændinge kommer til Danmark og stifter SU-lån, men de rejser sidenhen fra regningen.

Det kan mærkes i den danske statskasse.

Ved udgangen af 2020 havde 15.891 udlændinge fra både EU-landene og såkaldte tredjelande stiftet SU-gæld og misligholdt tilbagebetalingen for 983 millioner kroner.

Det skriver DM Akademikerbladet på baggrund af en opgørelse, som Skatteministeriet har lavet på baggrund af tal fra Gældsstyrelsen.

Tallet er chokerende, siger forsknings- og uddannelsesordfører for De Konservative Katarina Ammitzbøll, der har stillet spørgsmål om sagen til skatteminister Morten Bødskov (S) i Folketinget.

”Jeg er noget målløs over, at der ikke er nogen, der har sat en prop i dette langt tidligere eller har fundet en måde at håndtere det på. Denne gæld er jo ikke bare kommet helt pludseligt”, siger Katarina Ammitzbøll.

Hun mener, at SU-gældssagen kan sammenlignes med andre nyere offentlige skandaler om bl.a. udbyttemoms, hvor udlændinge har fået milliarder af kroner uberettiget udbetalt i refusion af udbytteskat.

”Her har hundredvis af udlændinge lånt penge fra statskassen for én milliard kroner, og så er de bare rejst hjem igen.

Det er meget bekymrende, at folk på den måde bare kan låne penge og rejse væk igen, uden at man følger op på det, og at der ikke er blevet udvist mere ansvarlighed fra myndighederne om for eksempel at få lavet modkrav,” siger hun til DM Akademikerbladet.

Skatteminister Morten Bødskov (S) forklarer, at han er optaget af, at vi i videst muligt omfang sikrer, at danske såvel som udenlandske studerende, der rejser ud af Danmark, ikke efterlader deres SU-gæld ved grænsen.

”Derfor har Skatteministeriet i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet et særskilt fokus på netop inddrivelse af SU-gæld fra skyldnere bosat i udlandet, og der er allerede sat en række konkrete tiltag i gang”, udtaler Morten Bødskov i et skriftligt svar om sagen til DM Akademikerbladet.

”Blandt andet er der oprettet en særlig enhed under Gældsstyrelsen, der arbejder målrettet med at inddrive gæld fra skyldnere bosat i udlandet – herunder SU-gæld – og der er etableret samarbejde med privat inkassovirksomhed om inddrivelse af gæld i udlandet”, siger skatteministeren.