3189 personer gik onsdag til indfødsretsprøve og svarede på spørgsmål om alt fra dansk kultur til politik.

Hvilken dansk forfatter fik i 1944 Nobelprisen i litteratur, og hvad hedder kronprins Frederik og kronprinsesse Marys ældste søn?

Det var to af de 40 spørgsmål, som 3189 tilmeldte borgere onsdag skulle svare på, da de gik til indfødsretsprøve for at få dansk statsborgerskab.

Indfødsretsprøven, som bliver afholdt to gange om året, blev afviklet klokken 13 på sprogcentre over hele landet.

Man skal have mindst 32 rigtige svar for at få dansk statsborgerskab. Det svarer til 80 procent.

I indfødsretsprøven får borgeren blandt andet spørgsmål om danske samfundsforhold og dansk kultur.

Prøven, som varer 45 minutter, skal bestås for at få dansk statsborgerskab. Alle udlændinge, som har ansøgt om eller vil ansøge om dansk statsborgerskab, kan gå op til prøven.

Der bliver hvert år lavet en analyse af spørgsmål og svarmuligheder i prøven, for at sikre samme sværhedsgrad fra prøve til prøve.

Indfødsretsprøven blev etableret som en del af udmøntningen af en aftale af 5. oktober 2015 om indfødsret mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De Konservative og Socialdemokraterne.

Også medborgerskabsprøven blev afholdt onsdag.

Prøven er et skridt på vejen til at få opholdstilladelse i Danmark.

Medborgerskabsprøven skal ifølge ministeriet vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med det danske folkestyre og hverdagsliv, samt om dansk kultur og historie.

Prøven er en test med flere svarmuligheder og består af i alt 25 spørgsmål

Det er i øvrigt forfatter og digter Johannes V. Jensen, som modtog Nobelprisen i litteratur i 1944. Og kronprinsens ældre søn heder Christian.

Desuden blev borgerne blandt andet spurgt om, hvor stor en del af de beskæftigede i Danmark, som arbejder i den offentlige sektor. Svaret er cirka en tredjedel.

De blev også spurgt om, hvorfor folketingsvalget i 1973 bliver kaldt et jordskredsvalg. Det gør det, fordi mange vælgere stemte på nye partier.

/ritzau/