En ny mellemistid er opdaget ved Trianglen. Geolog finder det utroligt, at fundet er gjort i København.

Ved udgravningen til en ny metrostation ved Trianglen på Østerbro i København har forskere opdaget noget mere usædvanligt end bare sten, grus og sand.

I forbindelse med udgravningen er sporene efter en helt ny og hidtil ukendt mellemistid i Danmark dukket op. Det skriver Videnskab.dk, og fundet er publiceret i tidsskriftet Boreas.

Ved at analysere blandt andet aminosyrer, proteiners byggesten, har forskerne kunne konstatere, at den nyopdagede mellemistid fandt sted for omkring 200.000 år siden.

En mellemistid er en varm periode, som den vi lever i nu, mellem to istider. Den nye opdagelse dækker over den i alt femte mellemistid, vi nu kender til fra Danmark, foruden den vi lever i nu.

Geolog Ole Bennike, som er seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), finder det utroligt, at fundet er gjort i København.

- Det var bestemt en overraskelse, fordi der er lavet masser af boringer i København. Det er højst usædvanligt at støde på sådanne mellemistidsaflejringer, siger han til Ritzau.

Gennem de seneste millioner af år har klimaet vekslet mellem istider og mellemistider. Den nuværende mellemistid begyndte for cirka 11.700 år siden, hvor forskellen mellem sommer og vinter var på sit højeste.

Men selv om forskerne ved, at klimaet globalt har svinget meget, har de i Danmark hidtil kun fundet direkte spor efter fire mellemistider. Den fjerde blev fundet i 2013.

Ole Bennike tror helt sikkert, at man i fremtiden vil finde spor fra flere mellemistider.

- Vores muligheder for at datere lagene bliver bedre og bedre. Der bliver udviklet nye metoder til at datere sådan nogle gamle lag, siger han.

Inden for det seneste årti har iskerneboringer fra Antarktis også givet klare indikationer på, at der har været store svingninger i klimaet gennem tiden, fortæller seniorforskeren.

I Danmark har vi ikke de sammenhængende lag i jorden eller havbunden, som kan fortælle geologerne, præcis hvordan klimaet har udviklet sig.

Det skyldes, at landskabet gang på gang er blevet "høvlet ned" af isfremstød gennem tiden.

Det forklarer professor emeritus Bent Vad Odgaard, som forsker i klimaændringer og økosystemer i geologisk skala ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet, til Videnskab.dk.

Det betyder, at jordlagene er blevet eroderet det vil sige, at de enten ligger hulter til bulter eller simpelthen er nedbrudt og at man i dag kun finder brudstykker af fortiden.

- Så selv om det ikke er hver dag, vi finder aflejringer fra nye mellemistider, er det på den anden side overhovedet ikke overraskende, når vi gør det, siger Bent Vad Odgaard, der fandt den fjerde mellemistid, til Videnskab.dk.

