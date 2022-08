Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Inden du skyller salaten i vand fra vandhanen eller gurgler vand i munden efter en tandbørstning, skal du være opmærksom på at koge vandet først.

I hvert fald hvis du bor i det sydlige Tåsinge på Fyn. Her er der nemlig blevet fundet coliforme bakterier i drikkevandet, skriver TV 2 Fyn.

Det drejer sig om 600 husstande på Tåsinge, hvor drikkevandet skal koges for at dræbe de sygdomsfremkaldende bakterier.

Ved en rutinemæssig kontrol er der blevet målt et forhøjet indhold af coliforme bakterier i vandet fra et vandværket i Bjerreby.

Hvad kan vandet bruges til? Madlavning: Det forurenede vand bør ikke drikkes – kog vandet først og afkøl derefter. Vandet bør ikke bruges til at skylle salat eller andre grøntsager, der spises rå. Vandet må godt bruges til at koge kartofler, da bakterierne dør efter kort tids kogning.

Personlig hygiejne: Tandbørstning bør ske med afkølet kogt vand. Vandet må godt bruges til bruse- og karbade. Hænderne kan vaskes i vandet, men skal du lave mad, anbefales det, at du vasker hænderne i afkølet kogt vand.

Opvask: Skal foregå med kogt vand, da smitte kan ske via hænder eller genstande. Tøj må godt vaskes, men ved maskinopvask skal der køres et program på minimum 80 grader.

Rengøring: Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask og lignende, men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde og skabe medmindre, det har været kogt.

Husdyr: Husdyr som kun er vant til at være indendørs – For eksempel undulater eller hamstre, bør drikke kogt vand. Andre husdyr må gerne drikke vand tappet direkte fra hanen. Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed.

Derfor opfordrer Styrelsen for Patientsikkerhed beboerne i vandværkets forsyningsområde, samt Vand og Affalds forbrugere i Vemmenæs og på Stenodden, til at koge vandet før det anvendes til drikkevand og i husholdningen.

Det er område nummer to på Fyn, der bliver ramt af forureningen. Onsdag fik et sommerhusområde ved Kerteminde beskeden om at koge vandet efter fund af coliforme bakterier – og her må man søndag stadig bruge elkedlen inden, at man drikker vandet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen forklaring på, hvordan forureningen er opstået. Men Bjerreby Vandværk oplyser, at man er i gang med at foretage nye vandprøver for at finde frem til forureningskilden.

Bjerreby Vandværk får nu vand fra Landet Vandværk og Vindeby Vand.

Det anbefales, at vandet opvarmes til 100 grader i 2 minutter, før det anvendes til madlavning, tandbørstning, opvask i hånden eller lignende. Du skal blive ved med at koge vandet, indtil forureningskilden er fundet.