Det ser ikke ud til, at it-systemet vil give de besparelser på drift af it-systemer, som var stillet i udsigt.

Udgifterne til it-afdelingen i Region Hovedstaden stiger efter anskaffelsen af det dyre it-system Sundhedsplatformen.

Personalet på hospitalerne i Region Hovedstaden har med Sundhedsplatformen fra det amerikanske firma Epic fået den dyreste elektroniske patientjournal at arbejde med.

Det skriver Politiken torsdag.

Sundhedsplatformen var ikke blot den dyreste i indkøbspris. Den ser også ud til at forøge de løbende udgifter til de ansatte i it-afdelingen, som skal få den stærkt udskældte patientjournal til at fungere bedre.

Siden arbejdet med at indføre Sundhedsplatformen begyndte i 2013, er den årlige udgift til it-afdelingen i Region Hovedstaden steget med 280 millioner kroner til 1546 millioner kroner i år. Det svarer til en stigning på 22 procent.

I samme periode er udgiften til at betale løn til de ansatte i it-afdelingen Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) steget med 60 procent eller 213 millioner kroner om året.

Selv om en del af stigningen kan forklares med andre ting end Sundhedsplatformen, er der ikke udsigt til, at it-systemet vil føre til de besparelser på driften af it-systemerne, som var stillet i udsigt.

Det erkender Svend Særkjær, der siden 1. januar i år har været regionsdirektør i Region Hovedstaden.

Han peger dog på, at det kun er en fjerdedel af de samlede udgifter i it-afdelingen på mere end 1,5 milliarder kroner, der anvendes på Sundhedsplatformen.

Desuden påpeger han, at der er en række forklaringer på stigningen i driftsudgifterne. For eksempel, at it-medarbejdere, der tidligere var ansat på hospitalerne, nu er blevet en del af it-afdelingen CIMT.

- Når det er sagt, så har vi fokus på stigende it-udgifter, siger Svend Særkjær til Politiken.

De stigende udgifter fremgår af en opgørelse, som CIMT har udarbejdet til Jacob Rosenberg, der er medlem af regionsrådet for Liberal Alliance og til daglig er professor og overlæge på Herlev Hospital.

/ritzau/