Alle danskere i Norditalien bør skynde sig hjem. Sådan lyder opfordringen fra Udenrigsministeriets Borgerservice.

Opfordringen kommer, efter at italienske myndigheder søndag besluttede at sætte dele af Norditalien i karantæne.

Beslutningen sætter flere end 15 millioner italienere i karantæne og medfører, at der er restriktioner på at rejse ind og ud af de berørte områder.

»Vi har fået at vide, at udlændinge gerne må rejse hjem, hvor de kommer fra, men vi har ikke kunnet få klarlagt, hvor længe det vindue er åbent,« siger Erik Brøgger Rasmussen, der er direktør i Borgerservice i Udenrigsministeriet.

»Derfor opfordrer vi danskere til at komme ud, fordi der er en risiko for at strande,« siger han.

Erik Brøgger Rasmussen vurderer, at det er muligt for de fleste at komme hjem.

»Der er en del, som er kørt i bil, og de skal bare få lukket bagsmækken og køre hjem.«

»Hvis man er med bus eller fly, så skal man tage fat i sit rejsebureau eller det selskab, rejsen er købt hos.«

»Går det helt galt, og kan man ikke komme hjem, kan man tage fat i Udenrigsministeriets Borgerservice. Vi forventer dog, at de fleste vil kunne finde en vej ud af Italien,« siger Erik Brøgger Rasmussen.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til seks regioner i Norditalien. Det er Lombardiet, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Marche og Valle d'Aosta.

De danske myndigheder har ikke noget præcist overblik over, hvor mange danskere der er i regionerne, men Erik Brøgger Rasmussen vil skyde på, at det er under 1000.

Danskere, som kommer hjem fra et af områderne, opfordres til at blive hjemme 14 dage efter hjemkomsten. Det skal mindske smitten af coronavirus. For sundhedspersonale er det et krav at blive hjemme i to uger efter hjemkomst.

/ritzau/