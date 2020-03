Alle rejser til Tyrkiet, Thailand og Egypten, til sydlige områder i Tyskland, flere områder i Frankrig, flere områder i Østrig frarådes af Udenrigsministeriet.

Det fremgår af et pressemøde afholdt i Statsministeriet onsdag aften.

Her offentliggjorde Erik Brøgger fra Udenrigsministeriet sammen med blandt andre statsminister Mette Frederiksen og Sundhedsminister Magnus Heunicke en række nye, omfattende tiltag til forebyggelse af coronavirussen.

»Når vi gør det her, er det ud fra et forsigtighedsprincip, det har vi sagt længe,« sagde Erik Brøgger, direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til: - Kina: Provinsen Hubei - Italien: Regionerne Piemonte, Lombardiet, Emilia-Romagna, Aostadalen, Veneto og Marche - Iran - Sydkorea: Byen Daegu og provinsen Gyeongbuk - Østrig: Skisportsområdet Ischgl i delstaten Tyrol

Især fremhævede Erik Brøgger Tyrol i Østrig:

»Hold jer fuldstændig væk fra Tyrol. Og kom hjem derfra, hvis I er der. Vi bringer åbenbart meget smitte med hjem derfra,« lød det.

Udenrigsministeriets Erik Brøgger forklarede på pressemødet, at der også er lande, der indfører restriktioner mod rejsende danskere.

Det drejer sig om Indien og Vietnam, og derfor lyder opfordringen, at man bliver hjemme fra disse lande.

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til - Kina (undtaget områderne under den røde overskrift samt Hongkong, Macau og Taiwan) - Italien: Resten af landet (undtaget områderne under den røde overskrift) - Israel - Palæstina: Vestbredden og Østjerusalem - Spanien: Regionerne Madrid, La Rioja samt Baskerlandet - Tyskland: Regionerne Bayern og Nordrhein-Westfalen - Frankrig: Regionerne Korsika, Alsace, departementerne Oise og Val d’Oise nord for Paris - Schweiz: Område grænsende op til Ischgl - Tyrkiet - Thailand - Egypten - Vietnam - Indien

»Der er risiko ved at rejse, men i øjeblikket større. Og nu kan vi også begynde at bringe smitte ud i verden,« sagde han.

»På grund af restriktionerne ser vi også, at danskere strander ude i verden. Man kan nærmest ikke komme ud at spise i Italien. Derfor siger vi: 'Tænk dig rigtig godt om, hvis I skal ud at rejse'«

Har du selv rejseplaner, skal du nok tænke dig godt om, for det bliver ikke sidste gang, at Udenrigsministeriet tilpasser rejsevejledningerne, forklarede Erik Brøgger.

Udenrigsministeriet opfordrer danskerne til at være 'ekstra forsigtige' ved rejser i resten af verden.