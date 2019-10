Hvad koster det at lave en kampagne, hvor Nikolaj Coster-Waldau i en video taler om at gøre mere for klimaet?

Svaret er lige lidt over 800.000 kroner, viser en aktindsigt i budgettet bag kampagnen.

Det er penge, som kritikere mener, er prioriteret forkert.

I den lidt over tre minutter lange video, som et reklamebureau har lavet for Udenrigsministeriet, taler den danske stjerneskuespiller om grøn energi og klimaet.

»Danmark går efter at blive en grøn supermagt. Vi har allerede støttet energiomstilling i mange lande ved at dele vores ekspertise og løsninger. Og vi har indført ét af verdens mest ambitiøse klimamål om at reducere vores udledning af drivhusgasser med 70 procent inden 2030,« siger Nikolaj Coster-Waldau på engelsk i videoen.

Kort fortalt lægger han stemme til fortællingen om, at vi kan løse klimaudfordringerne, hvis vi handler nu. Danmark er i forvejen ambitiøse, og gør vi det rigtige, så er der håb. Selv om kampagnen i september var søsat forud for FN's klimatopmøde, så henvender videoen sig ikke til verdens ledere, men derimod mest til danskerne selv.

Det fortæller kontorchef i Udenrigsministeriet Henriette Ellermann-Kingombe til Fagbladet Journalisten. Her siger hun også, at man håber, videoen kan skabe optimisme, klimahåb og opbakning til den grønne omstilling. Det er dog ikke alle, som mener, at pengene af den grund er brugt fornuftigt.

'Hvorfor er det lige, Udenrigsministeriet spilder penge på denne video?' spørger en Facebook-bruger i kommentarsporet.

Det samme spørgsmål stiller Karsten Hønge, der er folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti.

»Det er en meget overraskende prioritering, når kampagnen mest er målrettet os selv. Det må også kunne gøres billigere. Det lyder, som det er skredet,« siger han.

»Når det har kostet så mange penge, så skal det handle om adfærdsændring, og ikke bare bekræfte os selv i, at vi er gode.«

Det samme mener Dennis Flydtkjær, som er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og ordfører for udviklingsbistand. Han synes, at det er mange penge at bruge på et emne og et budskab, som danskerne i hans optik i forvejen er meget opdaterede på.

»Er der behov for den video? Det havde været bedre at bruge pengene på adfærdskampagne. Noget, som giver mening, og som folk kan bruge.«

Hvad siger Udenrigsministeriet om kampagnen? I et skriftligt svar oplyser Udenrigsministeriet, at kampagnen er lavet sammen med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og har til formål at sætte fokus på væsentligheden af at sikre omstilling til grøn energi, hvis Paris-aftalen skal opfyldes, og klimakrisen skal løses. 'Videoen har været et af flere elementer i kampagnen, og produktionen kostede kr. 322.500 kr. I det samlede budget for kampagnen indgår hertil konceptudvikling, projektledelse, øvrigt indhold til sociale medier, mediehåndtering, presse, landingpage m.m.' 'Formålet med videoen var at vise borgere i Danmark og internationalt, at omstilling til grøn energi er en central nøgle til håndtering af klimaforandringer og dermed til en bæredygtig fremtid, også for udviklingslandene.'

Selv om videoen, der er publiceret på Udenrigsministeriets Facebook-, Twitter- og Youtube-side, er godt lavet, så er det lidt for hyggeligt, mener han.

»Man behøver heller ikke overbevise danskerne om, at vi har teknologien og ønsket om at gøre noget for klimaet. Klimadebatten fylder i forvejen meget.«

I kommentarsporet til Facebook-videoen giver andre også udtryk for, at man med den dyrt betalte video bruger skattekroner på Facebook-annoncering og på at sprede et politisk budskab. I stedet skulle pengene gå til noget mere konkret, og det mener både Karsten Hønge og Dennis Flydtkjær også. B.T. har forsøgt at få et interview med kontorchef Henriette Ellermann-Kingombe, men det har ikke været muligt. I stedet har Udenrigsministeriet sendt en skriftlig udtalelse, som kan ses i faktaboksen.