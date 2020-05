Rejsevejledningen, der fraråder ikke-nødvendige rejser til alle lande i verden, forlænges, så den gælder resten af maj.

»Jeg ved, der er rigtigt mange danskere, som går og gruer for deres sommerferieplaner. Vi danskere vil rigtigt gerne ud og rejse, og jeg ser da også selv meget frem til, at tingene bliver mere normale. Der er vi desværre bare ikke endnu,« siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Det betyder, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes til og med den 31. maj.

Det sker som led i regeringens samlede indsats for at håndtere covid-19, lyder det i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.

»Når vi rejser på ferie, vil vi jo gerne være sikre på at kunne komme hjem igen sikkert, nemt og uden at blive smittet eller at smitte andre. Men verden er jo stadig i vid udstrækning lukket ned på grund af covid-19,« siger Jeppe Kofod og fortsætter:

»Grænser er lukket, flyafgange aflyst, lufthavne står tomme og mange steder er der restriktioner, der særligt kan ramme rejsende. Usikkerheden er simpelthen stadig for stor. Derfor fraråder vi stadig alle ikke-nødvendige rejser i hele verden.«

Det er endnu ikke muligt at sige, hvor længe situationen fortsætter.

Derfor er det heller ikke muligt at forudsige, hvornår man igen kan rejse trygt og frit.

I sidste ende er det dog op til en selv og ens personlige ansvar, om man vil bestille en ferie til udlandet, oplyser Udenrigsministeriet i pressemeddelelsen. Gør man det, anbefaler Udenrigsministeriet, at man planlægger fleksibelt og gør sig helt klart, hvad ens forsikring dækker, og hvordan man er sikret gennem sit rejseselskab.