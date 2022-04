En dansk mand er ifølge TV 2 blevet dræbt i et angreb i den ukrainske by Mykolajiv – men indtil videre er det ikke muligt for det danske udenrigsministerium at bekræfte hans død.

I et svar til B.T. fredag morgen lyder det fra ministeriet, at der kan gå længe, før man kan melde ud, at en dansker er død i det krigsramte land.

»Udenrigsministeriet er i dialog med de ukrainske myndigheder for at undersøge de fremkomne oplysninger,« lyder svaret, der fortsætter:

»Det er yderst vanskelige forhold at operere under, og det kan derfor tage tid, før de nærmere omstændigheder er klarlagt.«

Desuden kan ministeriet heller ikke delagtiggøre offentligheden i sagens udvikling, før de kan udsende en endelig bekræftelse af den 25-årige danskers død.

Danskerens lig er ifølge TV 2 i russisk varetægt.

»Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager og kan derfor ikke gå i yderligere detaljer,« lyder det i svaret til B.T.

Manden skal have været frivillig i den ukrainske fremmedlegion, skriver TV 2. Mediet har talt med flere uafhængige kilder, der er anonyme i deres dækning af sagen. TV 2 har blandt andet haft kontakt til kilder, som har kæmpet sammen med danskeren i Ukraine.

TV 2 har også været i kontakt med danskerens ukrainske delingsfører.

Ifølge TV 2 mistede manden livet i et angreb på byen Mykolajiv tirsdag. Byen Mykolajiv ligger i det sydlige Ukraine.