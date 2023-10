Flere end 1.000 danskere har tilkendegivet over for Udenrigsministeriet, at de netop nu befinder sig i Israel eller Palæstina.

Udenrigsministeriet oplyser, at man er i tæt kontakt med Danmarks ambassader i regionen og med rejse- og forsikringsbranchen for at få et overblik over udrejsemulighederne.

Lige nu overvejer Udenrigsministeriet alle muligheder for at hjælpe de mange danskere i området.

Men indtil videre kan de flere end 1.000 danskere altså skyde en hvid pind efter at blive evakueret med særfly.

»Udenrigsministeriet overvejer alle muligheder for at hjælpe danskere i Israel og Palæstina, men ser i øjeblikket ikke behov for at sende et særfly til Israel,« oplyser ministeriet i et mailsvar til B.T.

Man konstaterer i samme ombæring, at rejse- og forsikringsbranchen netop nu planlægger et særfly, som skal fragte danskere ud af området fra Jordan.

I stedet for at indsætte særfly for at evakuere danskere, peger Udenrigsministeriet på, at lufthavnen i Tel Aviv og andre lufthavne i regionen fortsat er åbne.

»I Tel Aviv er der forsinkelser og aflysninger, men fortsat flere daglige afgange. De åbne lufthavne er bedste mulighed for udrejse på trods af forsinkelser,« skriver Udenrigsministeriet.

»Berørte rejsende anbefales generelt at kontakte deres rejse- eller forsikringsselskab om udrejsemuligheder,« tilføjer man.

Udenrigsministeriet oplyser samtidig, at bemandingen af den døgnåbne vagttelefon er styrket, og her svarer man løbende på spørgsmål fra danskere, som henvender sig med spørgsmål omkring situationen i Israel og Palæstina.

»Udenrigsministeriet opfordrer alle danskere i Israel og Palæstina til at registrere sig på danskerlisten,« lyder det fra ministeriet.

Man oplyser desuden, at der i øjeblikket står registreret cirka 1.100 personer på danskerlisten for Israel, og dertil kommer cirka 90 på listen for Palæstina.

B.T. talte tidligere mandag med Oliver de Linde Henriksen, som sammen med sin kæreste Nellie Beyer netop nu er strandet i en kibbutz ved Afula i det nordlige Israel.

Parret skulle efter planen have fløjet hjem i dag med Lufthansa, men det tyske selskab har forlængst aflyst alle afgange til og fra lufthavnen i Tel Aviv i den overskuelige fremtid.

Derfor ærgrer meldingen fra Udenrigsministeriet Oliver de Linde Henriksen, som altså fortsat må vente på nyt om, hvordan og hvornår han og Nellie Beyer kan komme ud af Israel.

»Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal beskrive det. Jeg er målløs over, at det er deres feedback, når Polen og andre lande er begyndt at evakuere deres borgere,« siger Oliver de Linde Henriksen.

Han beretter, at han i modsætning til B.T. ikke selv har hørt nyt fra Udenrigsministeriet i løbet af mandag.

»Jeg er ked af at høre, at de bliver ved med at lægge det over på os selv, at vi skal finde en vej ud,« siger Oliver de Linde Henriksen.

»Det er mærkeligt, at de forventer, at vi bare kan tage en bus til Jordan, når Israel lige nu er under total lockdown. Det vil sætte os i fare, og Jordan er altså ikke nogen ven af Israel,« pointerer han.

Nellie Beyer og Oliver de Linde Henriksen, begge 22 år, er fanget i Israel. Foto: Privatfoto Vis mere Nellie Beyer og Oliver de Linde Henriksen, begge 22 år, er fanget i Israel. Foto: Privatfoto

Det andet alternativ, som Udenrigsministeriet foreslår, giver han heller ikke meget for.

»Jeg forstår ikke, hvordan de kan foreslå, at vi bevæger os ind i en storby, som er under angreb, eller at vi sætter os i en lufthavn, som Hamas i går udpegede som et specifikt mål,« siger Oliver de Linde Henriksen.

Han forklarer, at han har været i kontakt med den efterskole, som også er strandet i Israel, og at han den vej er blevet peget i retning af forsikringsselskab for at høre om muligheden for at komme med efterskolens delegation i en bus til Jordan.

Men den løsning er han også meget utryg ved.

»Jeg synes, det er så mærkeligt, at det åbenbart er løsningen, når vi lige har set, at en turistbus med israelere er blevet beskudt i Ægypten,« siger Oliver de Linde Henriksen.

Han refererer til, at to israelere søndag mistede livet, da en politibetjent åbnede ild mod en turistbus i Alexandria i Ægypten.