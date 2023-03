Lyt til artiklen

Den udenlandske interesse for at holde ferie i Danmark ser ud til at være i eksplosiv vækst i år.

Det viser nye tal fra rejsesøgemaskinen Momondo.

Her fremgår det, at antallet af flysøgninger mod Danmark er steget med cirka 62 procent i 2023 i forhold til 2022.

Samtidig er søgninger på hoteller i Danmark i år øget med endnu mere – cirka 86 procent i forhold til sidste år.

»Vores data viser en klar indikation af, at Danmark som feriedestination øger sin popularitet blandt turisterne i år i forhold til sidste år,« som Per Christiansen, talsperson for Momondo, opsummerer det.

Det er overvejende med afrejse fra andre europæiske lufthavne, at Danmark som destination bliver tastet frem i søgemaskinen. Se bare i listerne herunder.

Afrejselufthavne med flest flysøgninger til København:

Paris, London, Venedig, Wien, Malaga, Helsinki, Stockholm, Oslo, Bangkok og Barcelona.

Afrejselufthavne med flest flysøgninger til Billund:

London, Tallinn, Malaga, Wien, Oslo, Paris, Barcelona, Madrid, Krakow og Pisa.

Afrejselufthavne med flest flysøgninger til Aalborg:

London, Malaga, Oslo, Amsterdam, Stockholm, Paris, Barcelona og Bangkok.

Mens interessen for at flyve til Danmark altså er steget markant, er prisen fulgt med. Det viser Momondos data også.

Flypriserne er steget med omkring 24 procent, mens hotellerne kun er hoppet otte procent op.

Momondos sammenligning mellem hele 2022 og hele 2023 er sket på baggrund af søgninger foretaget i perioden 1. januar til 14 februar i begge år.