Det er ikke kun i Danmark, at vi følger udviklingen med lækagerne i Østersøen.

Der er fundet lækager på gasledningerne Nord Stream 1 og 2, som ligger i farvandet ud for Bornholm.

Men selvom Bornholm er tætteste nabo til nyheden om gasledningerne, så har mange udenlandske medier kastet sig over historien.

Medier og aviser i lande som USA, Tyskland, Polen, Sverige og Spanien skriver om lækagerne i Østersøen.

Den britiske avis The Guardian skriver, at »lækagerne giver anledning til spekulationer om, at infrastrukturen i hjertet af energikonflikten mellem Rusland og Europa var blevet beskadiget bevidst.«

Avisen har også delt billedet af gaslækagen i Østersøen, som Forsvaret har taget.

Amerikanske CBS News skriver også om det, de kalder »mysterielækager i gasledningerne fra Rusland til Europa«.

»Den danske statsminister sagde tirsdag, at hun ikke kan udelukke sabotage,« skriver mediet indledningsvis om sagen.

Spaniens største avis, El País, ridser forløbet op for sine spanske læsere i en længere artikel om sagen.

»En seismograf på den danske ø Bornholm registrerede mandag to rystelser, der faldt sammen med starten på tryktab i rørledningen,« skriver avisen blandt andet.

De tre medier er blot et lille udpluk af al det fokus, som sagen får i øjeblikket. Sky News, BBC, The New York Times og mange flere skriver om sagen.

