»Jeg mener, det er en stor fejl, at Danmark ikke anbefaler Spinraza til børn, der er ældre end seks år.«

Sådan lyder konklusionen fra den svenske børneneurolog og professor ved Karolinska Instituttet Thomas Sejersen, der selv har behandlet en lang række svenske børn med medicinen Spinraza.

Et præparat, der gives mod den sjældne muskelsvindslignende sygdom spinal muskelatrofi.

B.T. har gennem de seneste to år beskrevet en række børne- og ungeskæbner. Børn og unge, der for hver dag, der går, får det værre og værre på grund af deres sygdom. De har forgæves måttet se til, at børn og unge op til 18 år i andre europæiske lande godt kan blive behandlet.

Det kan børn og unge i Danmark ikke. Og slet ikke voksne.

Herhjemme afviser Medicinrådet, der udarbejder anbefalinger om nye lægemidler til regionerne, nemlig, at børn over seks år skal have adgang til Spinraza.

Argumentet for at afvise medicinen er, at dokumentationen for virkningen ikke er god nok i forhold til prisen.

Professor Thomas Sejersen forstår dog ikke argumentationen.

SMA - en sjælden sygdom Spinal muskelatrofi (SMA) er en arvelig nervesygdom, som medfører svind af musklerne, fordi de celler, som via nervebanerne signalerer til musklerne, at de skal trække sig sammen, forsvinder. SMA opdeles i tre kategorier afhængig af sygdomsdebut. SMA type I: Barnet får symptomer, før han/hun er seks måneder, og ofte ses symptomerne allerede ved fødslen. Barnet kommer ofte aldrig til at sidde selv og bliver sjældent mere end et par år, dog afhængig af hvor intensiv vejrtrækningshjælp, der bliver iværksat.

Barnet får symptomer, før han/hun er seks måneder, og ofte ses symptomerne allerede ved fødslen. Barnet kommer ofte aldrig til at sidde selv og bliver sjældent mere end et par år, dog afhængig af hvor intensiv vejrtrækningshjælp, der bliver iværksat. SMA type II: Symptomerne viser sig, før barnet er 12 måneder gammel. Barnet kan sidde selv, men kan ikke stå eller gå selv, og barnet får derfor tidligt brug for kørestol. Benene er mere påvirkede end armene og skuldrene mere påvirkede end hænder. Det betyder, at barnet tidligt skal have hjælp til daglige funktioner. Graden af kraftnedsættelse kan være forskellig fra person til person.

Symptomerne viser sig, før barnet er 12 måneder gammel. Barnet kan sidde selv, men kan ikke stå eller gå selv, og barnet får derfor tidligt brug for kørestol. Benene er mere påvirkede end armene og skuldrene mere påvirkede end hænder. Det betyder, at barnet tidligt skal have hjælp til daglige funktioner. Graden af kraftnedsættelse kan være forskellig fra person til person. SMA type III: Er den mildeste form. Symptomerne viser sig fra 18-månedersalderen og op i voksenalderen. Kraftnedsættelsen er mest udtalt i hofter, skuldre og krop og breder sig langsomt til albuer og knæ. Benene er oftest svagere end armene. Graden af kraftnedsættelse er meget forskellig fra person til person.

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at medicinen har effekt på patienter over seks år,« siger han og uddyber:

»Som jeg forstår det, tager den danske beslutning udgangspunkt i et studie, som er lavet med børn, der har den alder, som den danske anbefaling ender med at omhandle. Men fordi studiet kun omhandler den specifikke aldersgruppe, er det jo ikke ensbetydende med, at det ikke virker i børn, som er ældre. Og jo længere tid lægemidlet er på markedet, desto mere dokumentation kommer der for netop det,« siger han.

Den amerikanske biokemiker og molekylærgenetiker Adrian Krainer, der står bag udviklingen af Spinraza, argumenterer på linje med Thomas Sejersen for, at børn over seks år oplever en mærkbar effekt:

»Det er korrekt, at jo yngre patienter er, når han eller hun begynder med medicinen, desto bedre er effekten. Men ældre patienter har stadig gavn af behandlingen, der tilfører dem bedre livskvalitet og en meningsfuld tilværelse,« siger han.

Johan Lauritsens store passion er at spille musik – det er dog ikke alle fingre, han kan bruge. Med spinraza vil det måske blive muligt at bruge alle fingre. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Johan Lauritsens store passion er at spille musik – det er dog ikke alle fingre, han kan bruge. Med spinraza vil det måske blive muligt at bruge alle fingre. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Thomas Sejersen fortæller, at der er omkring 90 svenske børn og unge under 18 år i behandling med Spinraza. Han er kun bekendt med et tilfælde, hvor man har valgt at stoppe behandlingen igen, fordi medicinen ingen effekt havde.

»Spinraza er et paradigmeskifte inden for behandlingen af den her sygdom. Vi står i en helt anden situation nu, end vi gjorde tidligere. For de hårdest ramte børn er det et spørgsmål om liv eller død. De overlevede simpelthen ikke før. Hos den gruppe, der er lettere ramt, men som havde en konstant forværring, får vi sygdommen til at standse op,« siger han.

De to eksperter går endda skridtet videre og argumenterer for, at mennesker over 18 år også har gavn af medicinen. De henviser til nyere studier, der er udgivet i år og sidste år.

Formand for Medicinrådet Jørgen Schøler Kristensen understreger over for B.T., at der ikke er noget, Medicinrådet hellere vil, end at anbefale en virksom behandling til patienter med SMA.

»Vores anbefalinger skal hvile på, at der er en solid dokumentation for behandlingens effekt, og at behandlingens omkostninger skal stå mål med den effekt,« siger Jørgen Schøler Kristensen.

Og den dokumentation har Medicinrådet endnu ikke set, forklarer han.

»Vi kan ikke bruge enkeltfortællinger eller ikke-publicerede data. Der er ikke tvivl om, at dem, der behandler med Spinraza, oplever ting, som er positive, men vi er nødt til at have en systematisk undersøgelse, som viser, der er effekt for hele gruppen af børn og unge.«

13-årige Johanne, der lider af spinal muskel atrofi, skal have hjælp til at komme ud og op i sin seng. Hun drømmer om at blive uafhængig af andre. Foto: Carsten Bundgaard. Vis mere 13-årige Johanne, der lider af spinal muskel atrofi, skal have hjælp til at komme ud og op i sin seng. Hun drømmer om at blive uafhængig af andre. Foto: Carsten Bundgaard.

Jørgen Schøler Kristensen fortæller, at Medicinrådet gennemgår alle relevante data, hver gang de vurderer Spinraza og bliver bekendt med ny dokumentation eller nye priser.

Alligevel er det gennem de seneste tre år endt med et nej fra Medicinrådets side, når det handler om at anbefale medicinen til børn over seks år. Og på det punkt skiller Danmark sig mere og mere ud sammenlignet med resten af Europa.

Jørgen Schøler Kristensen forklarer, at der kan være flere årsager til den forskel. Han peger på, at de enkeltes landes sundhedsvæsen – og finansiering af disse – er indrettet forskelligt. Ligesom der er forskellige systemer for, hvem der anbefaler medicin.

Dertil kommer, at vi heller ikke ved, hvad andre lande skal betale for Spinraza, fordi prisen er fortrolig.