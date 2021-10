Når udenlandske turister får stukket en parkeringsbøde i forruden under et besøg i København, blæser to ud af tre på at betale bøden.

Det svarer til rundt regnet 55.000 ubetalte parkeringsbøder i løbet afde sidste fem år, viser tal, som B.T. har indhentet fra Københavns Kommune.

Kommunen har forsøgt at løse problemet ved at indgå et samarbejde med et udenlandsk inkassofirma, der skal få de udenlandske bødeignoranter til at punge ud.

Men det er tilsyneladende ikke nogen nem opgave.

Københavnere og besøgende bilister skal være ekstra påpasselige, hvis de parkerer på vejene ved Rigshospitalet. På top-10-listen over gader og veje i hovedstaden, hvor der i 2019 år blev uddelt flest p-bøder, ligger flere veje omkring hospitalet i top. Listen toppes af Juliane Maries Vej. Der blev givet 3.356 p-bøder alene på den gade.

Det lykkedes således kun inkassofirmaet at få bøderne indkrævet i cirka 43 procent af sagerne fra 2018 og 2019.

På de to år alene gik Københavns Kommune dermed glip af cirka 8,2 millioner kroner i bødeindtægter.

Dertil kommer kommunens udgifter til at benytte et udenlandsk inkassofirma til inddrivelsen.

Jakob Næsager, der er De Konservatives gruppeformand på Københavns Rådhus og medlem af Teknik- og Miljøudvalget, som parkeringsområdet hører under, kalder bødebeløbet »fuldkommen vildt«.

Så mange bøder får udenlandske bilister i København Her kan du se en oversigt over de bøder, kommunens parkeringsvagter har givet udenlandske bilister de seneste fem år: 2017: 21.205 bøder

2018: 20.615 bøder

2019: 21.987 bøder

2020: 10.342 bøder

2021: (frem til 11.10.21): 8.620 bøder Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

»Det krænker københavnernes retsfølelse, at så mange udlændinge parkerer ulovligt, uden det får konsekvenser. Det skal stoppes,« siger han til B.T.

Dansk Folkepartis Finn Rudaizky, der også er medlem af Teknik- og Miljøudvalget, er ligeledes forarget.

»Hvis ikke man fortsætter med at forsøge at få pengene inddrevet, så vil det blive rygtet lynhurtigt i udlandet, at man bare kan parkere ulovligt, uden der sker noget, så kan det have eskalerende virkning og blive en glidebane,« siger han til B.T.

B.T. har bedt om en kommentar fra Økonomiforvaltningen, der er ansvarlig for kommunens betalingsopfølgning. Men forvaltningen oplyser, at det ikke er muligt for dem stille op til et interview.

Bådmandsstræde på Christianshavn var den gade, hvor der blev uddelt næstflest parkeringsbøder i 2019. I alt 3.304.

B.T. har yderligere bedt Økonomiforvaltningen oplyse, hvilke lande der har flest ubetalte parkeringsbøder, men her lyder svaret, at kommunen ikke har data på ubetalte parkeringsafgifter fordelt på nationalitet.

»Det er ikke tilfredsstillende. Vi har behov for at vide, hvad det er nogle nationaliteter, vi har problemer med,« siger Jakob Næsager.

»Hvis det viser sig, at det er folk, der er her over en længere periode og eksempelvis arbejder her, så bør vi sikre os, at pengene bliver inddrevet, men også at de ikke bare parkerer ulovligt og oparbejder gæld til kommunen,« tilføjer han.

Finn Rudaizky mener, det er værd at få undersøgt Københavns Kommunes nuværende inddrivelsesordning med det udenlandske inkassofirma – herunder hvad det koster.

B.T. har i den forbindelse bedt Økonomiforvaltningen oplyse, hvad der bruges af udgifter på at have et udenlandsk firma til at inddrive bøderne.

Forvaltningen oplyser, at de ikke har haft tid til at besvare spørgsmålet trods en svartid på mere end halvandet døgn.

»Det er mærkeligt og meget mystisk, at de ikke vil tale om det,« lyder det fra Finn Rudaizky, der vil have sagen taget op politisk, hvis han vel at mærke bliver genvalgt i forbindelse med kommunalvalget.

»Jeg vil gerne vide, om kommunen gør nok for at løse det her. Mit gæt er, at de har sat en grænse for, hvor langt de vil gå for at hente pengene hjem. Det kan jo blive uforholdsmæssigt dyrt for et inkassofirma at indkassere en bøde på 700 kroner, og jeg tror ikke, kommunen vil gå videre med en advokat til flere tusinde kroner. Det ville også være tåbeligt. Men det ødelægger alligevel lidt af moralen, og vi bliver nok nødt til at diskutere, om man kan aftale en form for automatisk regulering med de andre lande i form af nogle inddrivelsesaftaler,« siger han.

De Konservatives gruppeformand er enig med Dansk Folkeparti.

»Det med inddrivelsesaftaler er værd at tage op. Vi skal være sikre på, at københavnere ikke bruger flere skattepenge på at inddrive, end vi reelt får inddrevet. Borgernes penge skal ikke ende med at ryge i skraldespanden. Vi skal gøre det, der er billigst, og vi kan starte med at se på, hvor mange af de her bødeskyldnere der opholder sig København i en længere periode, og så kan vi sætte tommelskruerne på dem,« siger Jakob Næsager.

En parkeringsbøde i København koster 510 kroner. Bøden bliver fordoblet til 1.020 kroner, hvis den sker på en handicapplads.