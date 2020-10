»I er nødt til at fortsætte med at arbejde. Også hvis I selv er smittet med corona. Hvis I ikke arbejder videre, bryder hele hospitalsvæsenet sammen.«

Sådan lyder den barske og opsigtsvækkende besked til corona-smittede læger i den belgiske by Liège, hvor presset på byens og områdets hospitaler stiger dramatisk fra dag til dag i takt med, at alvorligt syge covid-19-patienter bliver kørt til behandling i en lind strøm.

Belgien, der har dobbelt så mange indbyggere som Danmark, er p.t. Europas med afstand hårdest ramte land i forhold til coronavirus.

Og det næsthårdest ramte land på hele kloden.

Kun Peru har højere dødstal i forhold til befolkningens størrelse.

Mandag nåede antallet af døde med covid-19 i Belgien faretruende tæt på 11.000 personer.

I forhold til befolkningstallet ville vi i Danmark til sammenligning nu altså have 5.500 døde med coronavirus, hvis grebet om den frygtede sygdom havde været lige så katastrofalt ude af kontrol som i Belgien.

Det reelle dødstal herhjemme var mandag 708.

Ifølge BBC har ledelserne på 10 hospitaler i Liège og regionen omkring bedt læger og andre sundhedsmedarbejdere, som er testet positiv for covid-19, men ingen mærkbare symptomer har, om at fortsætte deres arbejde.

Philippe Devos, leder af den belgiske fagforening for medicinsk personale, siger til mediet, at hans medlemmer reelt ikke har andet valg end at fortsætte med at passe arbejdet, hvis man skal forhindre et totalt kollaps af hospitalsvæsenet.

Han erkender samtidig, at der af samme grund er åbenlys risiko for, at læger og andre hospitalsansatte kommer til at overføre coronavirus til endnu flere patienter.

Men det alternative scenarie – at coronaramte læger stopper med at udføre deres livsvigtige gerning – er endnu værre, understreger Philippe Devos.

Danske Rikke Linding Fredberg, som bor i Belgien, skrev op til weekenden et opslag – eller nærmere en slags opråb – på Facebook, hvor hun beskriver situationen i sit andet hjemland, som den er netop nu.

Den danske kvinde kalder Belgien for 'Corona-land' og opfordrer kraftigt til, at vi i Danmark virkelig holder fast i disciplinen for at modvirke, at coronasmitten ikke ryger helt ud af kontrol, som det er sket længere nede i Europa.

'Her i Belgien ramte smittetallene for en måned siden et niveau, der ligner det, Danmark oplever nu. Dengang nølede politikerne med at lave restriktioner, og de restriktioner, der kom, var fragmenterede og svære at følge. Desværre viste den tilgang sig at være fatal,' skriver hun.

Rikke Linding Fredberg fortsætter:

'Alle, jeg kender, er enten selv smittede eller kender nogle, der er. Det føles utrygt at gå uden for en dør, og alt er lukket ned. Ingen – heller ikke politikerne – er herrer over den her virus. Det eneste, vi kan gøre, er at prøve at begrænse dens konsekvenser, indtil den ikke er her mere.'