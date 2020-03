Alle offentlige uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner lukker foreløbigt for at mindske spredning af coronavirus, siger statsminister Mette Frederiksen.

Offentlige folkeskoler og daginstitutioner lukker mandag.

Lukningen gælder foreløbigt to uger frem.

»Jeg vil opfordre alle familier, der allerede fra i morgen har mulighed for det at holde deres børn hjemme,« siger Mette Frederiksen.

Situationen er svær, så det betyder, at der i nogle tilfælde kan blive behov for at finde løsninger for de enkelte, lyder det fra statsministeren.

/ritzau/