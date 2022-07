Lyt til artiklen

Et fald på 11 procent sammenlignet med 2021.

Det er de realiteter, som de tekniske uddannelser kæmper med, når de kigger årets optag på de videregående uddannelser.

Og det vækker bekymring på uddannelsesgangene, siger Jørgen Prosper Sørensen, uddannelsespolitisk konsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne, som repræsenterer 4.100 virksomhederne indenfor el, vvs og metal.

»Det er ikke overraskende. Men udviklingen er stadig stærkt bekymrende. Faldet skyldes formentlig den aktuelle højkonjunktur og høje beskæftigelse i blandt andet industri- og installationsbranchen, vigende søgning til velfærdsuddannelserne samt de senere års store optag under coronapandemien, hvor rekordmange unge startede på en videregående uddannelse,« vurderer han i en pressemeddelelse.

Han tilføjer:

»Udviklingen er ekstra problematisk i en tid, hvor der i høj grad er brug for dygtige hænder og hoveder til den grønne omstilling.«

Han begrunder det med, at teknologiske uddannelser er afgørende, når det kommer til den bæredygtige produktion og generelle håndtering af den teknologiske og digitale udvikling i samfundet.

På et generelt niveau er der sket et fald i optag på videregående uddannelser.

60.034 har i nat fået besked om, at de det kommende år kan begynde på uddannelse, og det er næsten 10.000 færre end rekordåret 2020, skrev Ritzau tidligere torsdag.

»Det bliver kun værre herfra. Vi ser frem mod en årrække, hvor der bliver færre unge i de kommende ungdomsårgange. Så det fald, vi ser nu, vil bide sig fast og kommer kun til at være mere udtalt fremover,« udtalte Mads Eriksen Storm, der er uddannelses- og erhvervspolitisk chef i Dansk Erhverv, til mediet.

Jørgen Prosper Sørensen anerkender udfordringer over samlet set – og opfordrer til politisk handling:

»Vi står overfor et travlt arbejdsmarked, hvor der nu og her er et stort behov for at man i eksempelvis metalindustrien og installationsbranchen løbende opkvalificerer den eksisterende arbejdsstyrke til den hastige teknologiske og digitale udvikling. Derfor SKAL vi have mere fokus på også hele efter- og videreuddannelsesområdet.«

Også uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) er bekymret over dagens optagelsestal, udtalte han til TV 2 torsdag.