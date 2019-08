En ny funktion skal modvirke spritkørsel på el-løbehjul. Cyklistforbundet kalder tiltaget for varm luft.

Siden elektriske løbehjul blev lovlige i begyndelsen af året, har der lydt skarp kritik, og det var ikke anderledes, da Københavns Politi på én weekend sigtede 24 for spritkørsel på løbehjul.

Derfor indfører Lime, der udbyder elektriske løbehjul i København, fra fredag et nyt tiltag for at sætte fokus på problemet og nedbringe antallet af påvirkede brugere.

Det oplyser landechef for Lime i Danmark, Niklas Joensen.

- Vi indfører en funktion i vores app, der skal minde brugerne om, at man ikke må køre på løbehjul, når man har drukket, siger han.

Funktionen vil blokere al kørsel fra klokken 22 til 06 torsdag til søndag, og det elektriske løbehjul vil først være tilgængeligt, når brugeren har tilkendegivet, at vedkommende er i stand til at køre.

- Det er svært at svare på, om det alene er nok til at nedbringe antallet af påvirkede brugere. Men vi tror på, at det kommer til at have en betydning for brugernes beslutning, i og med man aktivt skal tage stilling til sin egen tilstand, siger Niklas Joensen.

De elektriske løbehjul er indført i flere danske byer og har især vakt harme i København. Her vil fungerende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) have dem udstyret med en såkaldt alkolås.

Det kunne være ved at montere et alkometer på løbehjulet. Det vil kræve, at man blæste i det, før man kunne bruge løbehjulet.

En alkolås er dog ikke et initiativ, som Lime har på programmet, oplyser landechefen.

Hos Cyklistforbundet ser direktør Klaus Bondam ikke megen fidus ved den kommende funktion på applikationen fra Lime.

- Det er fuldstændig varm luft. Det kan hvem som helst gøre, for det har ingen konsekvenser, om du har givet det rigtige svar eller ej.

- For mig at se er det en desperat handling fra en af udbyderne, der ligger i skarp konkurrence om, hvem Københavns Kommune giver tilladelse til at stille løbehjul op, siger Klaus Bondam.

Han oplyser desuden, at Cyklistforbundet deltager i et møde med den nye transportminister, Benny Engelbrecht (S), senere denne måned om løbehjulene.

Her er forbundets forslag, at man starter forfra med de elektriske løbehjul og ser på, hvad der skal til af kampagner, information og regulering for at få det til at fungere.

/ritzau/