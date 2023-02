Lyt til artiklen

1. april bliver mere end forår og aprilsnarre for Telias kunder.

Teleselskabet, som lige over én million danskere har som mobiltelefoniudbyder, hæver nemlig priserne.

Det skriver Finans.

Kommunikationschef i Telia, Mads Houe, fortæller til mediet, at der er tale om en prisstigning på 10-20 kroner.

Ifølge Houe skal en af grundene til prisstigningerne også findes i de stigende energiomkostninger og den høje inflation.

Selvom Telias kunder kan se frem til en højere telefonregning, kan de trøste sig ved, at prisstigningerne ikke kommer helt uden at give noget tilbage.

»Der sker noget på prisfronten, men vi leverer også mere indhold,« siger kommunikationschefen og nævner blandt andet mere EU-data og mere taletid.

De højere priser kommer til at gælde for mobilabonnementer, bredbåndsløsninger og mobilt bredbånd.

Størstedelen af Telias privatkunder vil altså blive ramt.

B.T. lavede for nylig en opgørelse over priserne på tv-pakker og streaming-tilbud. Der er op til 6.000 kroner at spare. Det kan du læse mere om her.