VUC i Kalundborg er blevet ramt af et udbrud af tuberkulose.

Det bekræfter rektor Pernille Brøndum Rasmussen:

»En af vores kursister i Kalundborg er blevet indlagt med tuberkulose. Vi orienterede personale og kursister fredag og har været i kontakt med embedslægen om sagen,« siger Pernille Brøndum Rasmussen, der er rektor for Nordvestsjællands HF og VUC, til sn.dk.

Hun forklarer videre, at embedslægen har informeret dem om, at der ikke er særlig stor risiko for smitte, medmindre man i forvejen har et svækket immunforsvar.

Derfor er der ikke særlig stor risiko for, at der er tale om en decideret tuberkulose-epidemi på skolen.

For at udelukke, at andre er blevet smittet, kommer der dog sygehuspersonale på uddannelsesstedet onsdag for at se nærmere på eleverne.

Ifølge Statens Serum Institut er tuberkulose en infektionssygdom, som giver hoste, blod i spyttet og feber.

Over en million mennesker dør årligt af sygdommen på verdensplan, men tuberkulose ses relativt sjældent i Danmark.

I 2016 blev 330 mennesker smittet med tuberkulose i Danmark, oplyser Statens Serum Institut.

Over halvdelen af dem var invandrere.

Sygdommen ses især hos socialt dårligt stillede - ofte alkoholikere eller stofmisbrugere, skriver Statens Serum Institut.

Sygdommen behandles med antibiotika.