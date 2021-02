Der er udbrud med en sydafrikansk virusvariant i Nordvest-kvarteret i København. Alle borgere tæt på udbruddet bør testes i weekenden.

Det siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) i en pressemeddelelse fra kommunen fredag aften.

- Den sydafrikanske variant må for alt i verden ikke få lov til at sprede sig i København.

- Derfor er det nu helt afgørende, at borgerne i Nordvest viser samfundssind ved at lade sig teste hurtigst muligt, så vi kan stoppe spredningen med den meget smitsomme variant, siger hun i meddelelsen.

Opfordringen om at blive testet gælder særligt beboere i det område, der ligger i trekanten mellem Frederiksborgvej, Frederikssundsvej og Glasvej.

Der bliver sendt en sms ud til borgere, der bor tæt på udbruddet, hvor de opfordres til at lade sig teste. Man bør blive hjemme, til man har fået svar på prøven, fremgår det af pressemeddelelsen.

Udbruddet var kendt for Københavns Kommune allerede torsdag aften.

Da tog Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed ud i området med en podebil, hvor de stemte dørklokker og opfordrede borgerne til at blive testet øjeblikkeligt.

Den sydafrikanske variant af coronavirus går også under navnet B1351. Den blev første gang opdaget i Sydafrika i oktober sidste år.

Virusvarianten har samme mutation som den britiske variant, der gør at virusset er mere smitsomt. Statens Serum Institut (SSI) vurderer, at denne variant af virusset ikke gør en mere syg end den almindelige coronavirus.

Til gengæld kan virusset være mere modstandsdygtig over for vacciner, da den har mutationen E484K, der giver virusset nedsat følsomhed over for antistoffer.

/ritzau/