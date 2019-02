Sundhedsmyndighederne har konstateret et udbrud af den ekstremt smitsomme sygdom mæslinger på Fyn.

Det er en person på uddannelsesstedet HF VUC Fyn i Odense, som er ramt af mæslinger.

Det skriver Fyens.dk.

Udbruddet er konstateret den 19. februar, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed i en skrivelse, der er sendt ud til alle elever på skolen.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at man bliver vaccineret mod sygdommen snarest, hvis ikke man er det i forvejen. Styrelsen har anbefalet alle studerende på skolen at blive vaccineret senest i dag, mandag den 25. februar.

Det fremgår ikke, om det er en ansat eller elev, som har fået mæslinger.

Mæslinger viser sig ved høj feber, forkølelse, hoste og irritation i øjnene. Nogle dage senere vil der så opstå et karakteristisk udslæt.

I sjældne tilfælde kan mæslinger føre til lungebetændelse og i værste fald hjernebetændelse. Det sker dog meget sjældent.