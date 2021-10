Onsdag aften var det ikke kun patienter med smerter, som tog et smut forbi akutmodtagelsen på Herning Sygehus.

Her dukkede der nemlig også en tyveknægt op, som fik fingrene i 13 af sygehusets computere.

Det skriver TV Midtvest, der bragte historien først.

Anmeldelsen tikkende ind hos politiet klokken 22.39, og den lød på, at sygehuset i Herning manglede 12 computere af mærket Lenovo samt en enkelt Macbook Pro.

»Det er vovet at lave indbrud på et hospital. Og de slipper heldigvis heller ikke godt fra det,« fortalte Bent Smedegaard fra lokalpolitiet i Herning til TV Midtvest.

For hvad tyven tilsyneladende ikke havde tænkt over, inden vedkommende stjal computerne, var, at der var en indbygget sporingsapp i Macbooken, og den hjalp hurtigt politiet på sporet.

Gennem appen 'Find My iPhone', som er installeret på de fleste Apple-produkter, fandt en patrulje hurtigt frem til tyvekosterne, som blev lokaliseret til at være i en container på Udrejsecenter Kærhovedgård i Ikast.

Politiet mistænker i øjeblikket en 34-årig mand for at stå bag tyveriet af computerne. Men først skal politiet gennemse alle overvågningskameraer fra både udrejsecenteret Kærhovedgard samt fra Herning Sygehus.