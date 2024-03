Uber har bemærket åbning for tilbagevenden til Danmark. Selskabet kan dog ikke dele konkrete planer.

Hos Uber er man glad for at høre, at transportminister Thomas Danielsen (V) har åbnet døren på klem for, at kørselstjenesten kan få lov at vende tilbage til Danmark på et tidspunkt.

Det skriver selskabet i et skriftligt svar til Ritzau.

- På nuværende tidspunkt har vi dog ikke nogen specifik information at dele om potentiel fremtidig drift i Danmark, skriver Uber.

I et interview med Politiken lørdag, sagde Thomas Danielsen, at personbiler skal fylde mere i dele af den kollektive transport, som ellers er blevet løst af busser eller tog.

Her sagde ministeren, at han er åben over for at diskutere alle modeller, der kan fragte borgere uden egen bil rundt i landet. Herunder et comeback til Uber.

- Uber kan helt sikkert løse mange mobilitetsudfordringer. Men jeg lægger mig ikke fast på nogen modeller, siger Thomas Danielsen til avisen.

Hos Uber er der blevet lagt mærke til ministerens interview, og selskabet hæfter sig blandt andet ved, at ministeren ifølge tjenesten anerkender, at Uber ikke er det samme i dag, som det var i 2016.

- Hos Uber leder vi altid efter måder at forbedre mobiliteten i byerne og reducere privat ejerskab af biler, skriver selskabet.

Ritzau har spurgt Uber, om selskabet vil overveje at vende tilbage til Danmark, hvis tjenesten kun tillades uden for de store byer. Det har Uber endnu ikke svaret på.

Uber er mest kendt for sin tjeneste på internettet, hvor man kan bestille og betale for et lift. I flere lande har Uber i dag også Uber Eats, som er en platform, hvor man kan bestille mad og få det leveret.

Kørselstjenesten lukkede i Danmark i 2017, hvor virksomhedens forretningsmodel blev gjort ulovlig i taxiloven.

Selskabet blev desuden beskyldt for, at chaufførerne ikke betalte skat.

Skat kontrollerede oplysninger fra i alt 1195 ud af 1799 chauffører, der kørte for Uber fra oktober 2014 til udgangen af 2015. I 99 procent af tilfældene fandt myndigheden fejl og mangler, oplyste Skat i 2018.

Transportministerens udmelding har fået blandede reaktioner.

Socialdemokratiets skatteordfører, Anders Kronborg, har sagt til Ekstra Bladet, at han ikke er tilfreds med udmeldingen. Kronborg mener, at tjenesten skabte en skæv konkurrence.

Omvendt mener Liberal Alliances transportordfører, Jens Meilvang, at Uber eller lignende tjenester kan være med til at løse mobilitetsudfordringer i yderområder.

